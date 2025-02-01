Україну знову накрила сильна магнітна буря: як вона вплине на самопочуття

Перший день лютого розпочнеться із підвищеної геомагнітної активності. Сьогодні, 1 лютого, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень). Вона здатна впливати на самопочуття людей.

Про це повідомляє портах meteoagent, який моніторить сонячну активність.

Слід зауважити, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому краще відстежувати показники спалахів і геомагнітних бур.

Прогноз магнітних рух. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі виникають через викиди сонячної плазми. Вона досягає Землі та взаємодіють із її магнітним полем. Ці бурі можуть впливати на природу, технологічні системи та самопочуття людей.

Аби зменшити вплив магнітних бур:

нормалізуйте сон

збалансуйте водний баланс

віддайте перевагу легким, але поживним стравам

відмовтеся від алкоголю.

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