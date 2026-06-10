Укуси комарів більше не проблема: лікарі пояснили, як прибрати свербіж за секунди

Комарі / © Associated Press

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Влітку укуси комарів та сильний свербіж часто псують відпочинок на природі. Зазвичай у таких випадках ми прикладали щось холодне або мазали шкіру спеціальним кремом. Проте вчені та дерматологи відкрили зовсім інший, несподіваний спосіб позбутися дискомфорту. Він діє безпосередньо на нервову систему, але користуватися ним можна не кожному.

Про це пише Вlikk.

Як прибрати свербіж від укусу комара — простий дієвий спосіб

Як виявилося, коли комар кусає людину, він впорскує під шкіру слину з білками. Це і заважає згортанню крові та викликає імунну відповідь.

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«У людей з чутливішою шкірою реакція може бути ще сильнішою, оскільки їхній організм виробляє більше гістаміну та запальних речовин», — пояснив завідувач кафедри дерматології Університету Меріленду, доктор медичних наук Шон Кватра.

Аби пригнітити цей процес, дослідники протестували дію контрольованого тепла, яке стало альтернативою звичному охолодженню. Доцент дерматології Гарвардського університету Ітан Лернер зазначив, що тепло діє як «відволікаючий фактор»: воно перенаправляє увагу нервової системи від свербіння до відчуття тепла.

Ефективність цього методу вже довели вчені. Під час дослідження люди використовували спеціальний пристрій, який нагрівав шкіру. У результаті свербіж зменшився більше ніж наполовину вже за першу хвилину, а за десять хвилин дискомфорт зник майже повністю — на 80%. Це підтверджує, що тепло просто «обманює» нашу нервову систему, а не лікує саме запалення.

Водночас медики застерігають, що тепловий метод має обмеження. У людей з алергічними реакціями або сильними проявами на шкірі тепло може посилити приплив крові та погіршити стан. Фахівці закликають відмовитися від використання надто гарячих приладів, наприклад, фенів, через ризик опіків. Безпечним варіантом є прикладання злегка теплої ложки, нагрітої під водою, або теплого гелевого компресу.

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Традиційним і найбільш безпечним способом допомоги залишається холод. Прикладання кубика льоду або вологої тканини одразу після укусу знижує швидкість передачі нервових сигналів, зменшує набряк і забезпечує тимчасове знеболення.

Що робити, аби комарів було менше

Щоб комарі вас не турбували, експерти радять прості правила. По-перше, виливайте стоячу воду з відер чи піддонів для вазонів, адже саме там комахи відкладають яйця. По-друге, обов’язково поставте москітні сітки на вікна. А якщо ви відпочиваєте на терасі, увімкніть вентилятор: комарі літають дуже слабко, тому сильний потік повітря просто не підпустить їх до вас.

Також захиститися від комах допоможуть ароматні рослини на підвіконні чи в саду: лаванда, лемонграс, розмарин і базилік, адже комарі не терплять їхнього запаху. Крім того, на прогулянку варто вдягати світлий одяг із довгими рукавами.

Експерти нагадують, що цих комах приваблюють різкі парфуми та запах поту, тому перед відпочинком краще прийняти душ. Якщо ви не хочете користуватися хімічними спреями, спробуйте натуральні засоби з олією лаванди чи лемонграсу, але пам’ятайте, що їх доведеться наносити на шкіру частіше.

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Нагадаємо, в Україні підтверджують випадки дирофіляріозу — паразитарного захворювання, яке передається через укуси інфікованих комарів. Медики радять звертатися до лікаря, якщо після укусу з’явилися ущільнення, набряк, свербіж або відчуття руху під шкірою.

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