Улюблена іграшка собак виявилася небезпечною: ветеринар заявив про незворотні наслідки

Ветеринар Кріс Браун закликав власників собак уважніше ставитися до вибору іграшок для своїх улюбленців. За словами лікаря, звичайні тенісні м’ячі, які часто використовують для ігор і тренувань, здатні серйозно пошкоджувати зуби тварин.

Про це повідомило видання Express.

Фахівець пояснив, що спостерігає за цією проблемою вже понад 15 років. Він стверджує, що матеріал, яким вкриті тенісні м’ячі, є надто жорстким для собачих зубів. Йдеться про нейлонові волокна, створені для того, щоб витримувати контакт із твердими тенісними кортами та інтенсивне використання.

«Коли вони потрапляють до пащі вашого собаки, вони розроблені так, щоб бути міцнішими за його зуби. Вони фактично стирають його зуби. Нейлонові волокна схожі на наждачний папір», — пояснив Браун.

Ветеринар наголошує, що під час регулярного жування м’яча емаль поступово стирається. У важких випадках ушкодження доходять до пульпи — внутрішньої частини зуба, де містяться нерви. Після цього проблеми стають незворотними.

«Ви можете це запломбувати, але ви не можете змусити зуби вирости знову», — зазначив лікар.

За словами Брауна, він часто помічає проблему ще під час першого огляду тварини. Він пригадав випадок із собакою-пастухом, якій було лише чотири роки, однак стан її зубів відповідав приблизно 14-річному собаці. Причиною ветеринар назвав постійні ігри з тенісним м’ячем.

В іншому випадку боксер на ім’я Дюк майже повністю стер свої ікла та різці.

Окрім проблем із зубами, ветеринар звернув увагу ще й на особливості собачого зору. Браун, який має дальтонізм, каже, що бачить світ приблизно так само, як собаки. Через це він добре розуміє, чому тварини часто не можуть знайти свої іграшки на траві.

За його словами, помаранчеві м’ячі майже зливаються із зеленою травою для собачого ока. Через це, каже Браун, власники нерідко дивуються, коли собака пробігає повз кинутий м’яч і не може його знайти.

