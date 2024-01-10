Умить зроблять фігуру стрункою, а обличчя – молодим: 7 кольорів одягу, які замаскують усі недоліки

Стилісти не рекомендують носити одяг чорного кольору жінкам, яким трохи за сорок. Бо він старить і не робить їх стрункішими. Натомість спеціалісти у галузі моди пропонують вибрати інші кольори, які омолоджуватимуть і робитимуть фігуру більш витонченою. Розповідаємо, які сім кольорів допоможуть візуально схуднути і не додаватимуть років.

Лавандовий колір

Які кольори одягу роблять фігуру стрункою / Фото: Freepik

Найбільше такий відтінок пасуватиме світловолосим дівчатам. Він візуально розгладжуватиме зморшки, створить ефект грайливості та спокуси. Також цей відтінок здатен візуально витягнути фігуру, замаскувавши всі її недоліки.

Пудровий колір

Які кольори одягу роблять фігуру стрункою / Фото: pixabay.com

Без такого кольору не обходиться жоден показ мод і омолоджуючий список одягу. Тому в гардеробі кожної модниці повинна бути хоч одна річ пудрового кольору, яка вкраде кілька зайвих років та кілограмів. Такий одяг ідеально поєднувати з речами чорного, білого і коричневого кольору.

Зелений колір

Які кольори одягу роблять фігуру стрункою / Фото: Freepik

Насичений смарагдовий колір досить яскравий, тому безперечно привертає до себе увагу. Разом з тим, він може замаскувати всі недоліки фігури. Тому, якщо ви маєте кілька зайвих сантиметрів на талії, ви можете зупинити свій вибір на одязі такого кольору. Він підкреслить природні вигини талії і замаскує пару зайвих кілограмів. А ще він освіжає обличчя, робить його молодим та привабливим. Такий колір найкраще комбінується з нейтральними кольорами – білим, сірим та чорним.

Червоний колір

Які кольори одягу роблять фігуру стрункою / Фото: Freepik

Такий колір також здатен візуально видовжити фігуру і вкрасти зайві кілограми. Але він повинен бути традиційно червоним, без холодного чи теплого тону. Тоді такий наряд ідеально підійде як для прогулянки, так і на свято.

Синій колір

Які кольори одягу роблять фігуру стрункою / Фото: Freepik

Щоб візуально зробити фігуру стрункішою, краще вибирати темний насичений синій. Він набагато краще пасуватиме, ніж чорний. Такий відтінок личить усім без винятку жінкам і буде доречним на всі випадки життя.

Коричневий колір

Які кольори одягу роблять фігуру стрункою / Фото: Freepik

Цей колір можна варіювати у будь-якому відтінку, аби зробити свою фігуру стрункішою. Це вдалий вибір для повсякденного та ділового стилю. А якщо бажаєте створити дорогий та елегантний образ, можна придбати сукню футляр шоколадного відтінку.

Колір фуксії

Які кольори одягу роблять фігуру стрункою / Фото: Freepik

Рожевий колір у 2024 році на піку популярності. Для того, аби візуально звузити свою талію, краще вибирати колір фуксії. Такий відтінок зробить образ ефектним, а фігуру стрункішою. Також рожевий колір вкраде кілька зайвих років і зробить колір обличчя свіжішим.

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