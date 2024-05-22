Унікальний екзотичний фрукт: що ми знаємо про фейхоа, яка від неї користь

В наш час українцям доступні різноманітні екзотичні фрукти. Проте фейхоа, незважаючи на її смакові якості, все ще залишається малопомітною.

Фейхоа — це тропічна рослина, яка росте у субтропіках. Багаторічний чагарник можна знайти у Брализії, Південній Америці. Фейхоа належить до миртових рослин. На продаж вони вирощуються в Каліфорнії та Новій Зеландії. Зазвичай її вирощують заради солодких плодів.

Який вигляд має фейхоа? Дерево відрізняється блідо-сірою корою та зелено-сірим листям. Росте протягом 45 років. На сьогоднішній день існує 21 різновид фейхоа. Плід фейхоа зелений, невеликої овальної або округлої форми. Його ще часто називають ананасовою гуавою або новозеландським бананом. Насіння желеподібне, оточене кремовим м'яким м'якушем.

Фейхоа: користь для жінок і чоловіків

Основним багатством цього екзотичного фрукта є велика кількість йоду. При чому в плоді містяться якраз водорозчині сполуки йоду, які найкраще сприймаються людським організмом.

Однак, на цьому корисні властивості фейхоа не закінчуються. В її плодах також містяться вітамін С, велика кількість клітковини, пектин і сахароза. Тому його можна сміливо вживати за наявності проблем з ШКТ, пієлонефрита, атеросклероза. Фейхоа чудово зміцнює імунітет.

Не менш корисною вважається і шкірка цих фруктів, адже в ній міститься багато антиоксидантів. Проте, через надмірну терпкість, у свіжому вигляді шкірку рідко їдять. Зазвичай її рекомендують підсушити і додавати до чайної суміші.

Фейхоа: як їсти / Фото: Unsplash

Харчові волокна фейхоа добре відомі тим, що вони позбувають закрепів. Якщо взяти до уваги статистику, коли в середньому жінкам потрібно 25 г клітковини, чоловікам 38 г, а дітям — 14 г/1000 ккал, то один плід фейхоа забезпечує цю денну потребу.

Фейхоа радять їсти вагітним жінкам, оскільки вона є натуральним джерелом йоду.

Фейхоа: як і скільки їсти

Плоди фейхоа їдять як в свіжому вигляді, так і застосовують для приготування різноманітних страв. Перед приготуванням з плода знімають шкірку, а після цього нарізають невеликими кубиками чи натерають. Якщо ви хочете їсти фейхоа у свіжому вигляді, шкірку знімати не потрібно. Фрукт розрізають навпіл і за допомогою чайної ложечки виїдають м'яку серединку.

Фахівці рекомендують з'їдати щонайменше 5 плодів на день, щоб отримати максимальну користь від фрукту. Їх можна замінити варенням чи пюре з фейхоа. Тоді денна норма складає 4 ст. ложки.

Читайте також: