ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
700
Час на прочитання
2 хв

Унітаз сяятиме, неначе новий: як позбутися нальоту, іржі й неприємного запаху за лічені хвилини

Ці прості, але вкрай дієві народні методи зроблять сантехніку блискучою без зайвих зусиль.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як відчистити унітаз без хімії

Як відчистити унітаз без хімії

Навіть найсучасніший унітаз із часом втрачає свій блиск — на ньому з’являється вапняний наліт, іржа та неприємний запах. Регулярне чищення часто не дає ідеального результату, а магазинні засоби іноді лише маскують проблему. Але є декілька перевірених домашніх способів, які допоможуть повернути сантехніці первісну білизну й чистоту без шкоди для емалі.

Чим відчистити унітаз без хімії: найкращі засоби від нальоту, жовтизни й іржі

  • Сода й оцет. Цей дует чудово справляється навіть із застарілими плямами. Насипте ½ склянки харчової соди в унітаз, залийте 150 мл 9% оцту та зачекайте 1 хвилин, поки суміш відпрацює. Потім протріть стінки щіткою та змийте водою. Реакція між оцтом і содою розчиняє вапняний камінь, прибирає запах і дезінфікує поверхню.

  • Лимонна кислота від іржі. Іржа часто з’являється через жорстку воду. Щоб позбутися її без абразивів, розведіть 2-3 пакетики лимонної кислоти у 200 мл гарячої води. Нанесіть розчин на плями губкою чи серветкою, залиште на 30 хвилин, потім змийте водою. Лимонна кислота повертає блиск і усуває жовтизну, не пошкоджуючи керамічну поверхню.

  • Кола й інші газовані напої. Цей метод здається жартом, але він справді працює. Залийте склянку газованого напою в чашу унітазу, залиште на 1-2 години чи на ніч. Фосфорна кислота в напої розчиняє відкладення солей та іржі, а ароматизатори усувають неприємний запах.

  • Господарське мило та сода. Якщо треба м’який, але ефективний спосіб чищення унітазу, натріть половину бруска господарського мила, додайте 2 столові ложки соди та склянку гарячої води. Отриману пасту нанесіть на забруднені ділянки й залиште на 30 хвилин, потім потріть щіткою та змийте. Такий засіб знищує бактерії, усуває запах і залишає приємну свіжість після себе.

  • Лимонна цедра для профілактики. Щоб унітаз залишався чистим довше, покладіть у зливний бачок кілька шматочків лимонної цедри чи краплю ефірної олії чайного дерева. Це природним способом ароматизує воду й запобігає появі нальоту.

Дата публікації
Кількість переглядів
700
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie