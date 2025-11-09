Унітаз сяятиме, неначе новий: як позбутися нальоту, іржі й неприємного запаху за лічені хвилини

Навіть найсучасніший унітаз із часом втрачає свій блиск — на ньому з’являється вапняний наліт, іржа та неприємний запах. Регулярне чищення часто не дає ідеального результату, а магазинні засоби іноді лише маскують проблему. Але є декілька перевірених домашніх способів, які допоможуть повернути сантехніці первісну білизну й чистоту без шкоди для емалі.

Сода й оцет. Цей дует чудово справляється навіть із застарілими плямами. Насипте ½ склянки харчової соди в унітаз, залийте 150 мл 9% оцту та зачекайте 1 хвилин, поки суміш відпрацює. Потім протріть стінки щіткою та змийте водою. Реакція між оцтом і содою розчиняє вапняний камінь, прибирає запах і дезінфікує поверхню.

Лимонна кислота від іржі. Іржа часто з’являється через жорстку воду. Щоб позбутися її без абразивів, розведіть 2-3 пакетики лимонної кислоти у 200 мл гарячої води. Нанесіть розчин на плями губкою чи серветкою, залиште на 30 хвилин, потім змийте водою. Лимонна кислота повертає блиск і усуває жовтизну, не пошкоджуючи керамічну поверхню.

Кола й інші газовані напої. Цей метод здається жартом, але він справді працює. Залийте склянку газованого напою в чашу унітазу, залиште на 1-2 години чи на ніч. Фосфорна кислота в напої розчиняє відкладення солей та іржі, а ароматизатори усувають неприємний запах.

Господарське мило та сода. Якщо треба м’який, але ефективний спосіб чищення унітазу, натріть половину бруска господарського мила, додайте 2 столові ложки соди та склянку гарячої води. Отриману пасту нанесіть на забруднені ділянки й залиште на 30 хвилин, потім потріть щіткою та змийте. Такий засіб знищує бактерії, усуває запах і залишає приємну свіжість після себе.