Унітаз засяє, як новий: додайте до води доступні інгредієнти і трішки зачекайте на результат

Бруд на унітазі та наліт у зливному бачку можуть стати справжньою проблемою, якщо їх не прибирати своєчасно. Однак, ефективно очистити ці поверхні можна без дорогих засобів, використовуючи прості та доступні інгредієнти.

Фахівці розповіли, як підтримувати ідеальну чистоту в домі чи квартирі без використання дорогих магазинних засобів для прибирання. Вони запевняють, що звичайні інгредієнти, як харчова сіль, лимонна кислота, оцет і сода, можуть бути надзвичайно ефективними, особливо для очищення унітаза.

Щоб легко позбутися забруднень, вони радять спочатку видалити воду з унітаза, а потім нанести на внутрішню поверхню 5 столових ложок солі. Залиште її на кілька годин або на ніч, а потім скористайтеся йоржиком для очищення та змийте. За словами експертів, регулярне виконання цієї процедури раз на місяць допоможе підтримувати ідеальну чистоту.

Лимонна кислота – це ще один чудовий засіб для очищення. Для цього методу потрібно розчинити лише 2 чайні ложки кислоти в 200 мл теплої води, влити суміш у унітаз і залишити її на 30 хвилин. Потім поверхню варто почистити йоржиком і ретельно промити водою.

Ще одним ефективним способом очищення унітаза є комбінація оцту і соди. Не зливаючи воду, потрібно влити склянку оцту, а потім додати півсклянки соди. Після цього одразу варто почистити поверхню.

Для очищення зливного бачка від нальоту досвідчені господині радять розчинити 2 пакетики лимонної кислоти в гарячій воді і влити отриману суміш у бачок. Через годину можна спустити воду. Альтернативно можна використати оцет: додайте одну склянку в бачок і залиште на 40-50 хвилин, а потім змийте.

Дотримуючись цих простих порад, можна підтримувати бездоганну чистоту унітаза без використання дорогих хімічних засобів. Сіль, лимонна кислота, оцет і сода чудово справляються з очищенням і видаленням нальоту.

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