Універсальний очищувач: 10 способів застосування кисневого відбілювача у прибиранні

У багатьох випадках кисневий відбілювач може стати незамінним помічником у прибиранні.

Кисневий відбілювач – ефективний засіб для дезінфекції, виведення плям та усунення неприємних запахів у вашому домі. Він є безпечнішою та екологічнішою альтернативою традиційним хлорвмісним відбілювачам, оскільки не містить шкідливих хімікатів.

Про це повідомляє видання The Spruce.

Кілька корисних порад щодо використання кисневого відбілювача у прибиранні:

Видалення плям з тканин

Кисневий відбілювач відмінно справляється з виведенням стійких плям на тканинах. Для цього змішайте столову ложку відбілювача з чотирма склянками теплої води. Нанесіть розчин на пляму, зачекайте кілька хвилин, а потім виперіть річ звичним способом. Це чудовий метод позбутися навіть найважчих забруднень.

Освітлення білизни

Для покращення білизни тканин додайте до прання одну-дві столові ложки кисневого відбілювача. Найкращий результат досягається у теплій або гарячій воді. Можна використовувати як порошковий, так і рідкий варіант відбілювача, або ж пральний порошок, що містить цей компонент.

Прибирання кухонних поверхонь

Кисневий відбілювач відмінно підходить для очищення та дезінфекції кухонних поверхонь. Змішайте його з теплою водою і протирайте стільниці та інші поверхні чистою ганчіркою. Такий розчин допоможе не тільки підтримувати чистоту, але й ефективно видаляти бактерії.

Збереження кольору тканин

Кисневий відбілювач безпечний для прання як білих, так і кольорових речей, оскільки не руйнує барвники. Перед використанням перевірте етикетку на одязі та протестуйте засіб на непомітній частині тканини, щоб переконатися, що матеріал не пошкодиться.

Дезодорування речей домашніх тварин

Відбілювач на основі кисню допоможе позбутися не тільки плям, але й неприємних запахів з постільної білизни та іграшок домашніх улюбленців. Оскільки цей засіб не містить агресивних хімікатів, він безпечний для речей тварин.

Очищення холодильника

Для очищення холодильника від плісняви та бактерій змішайте столову ложку відбілювача з двома склянками теплої води. Протріть полиці та ящики цим розчином, що дозволить ефективно усунути неприємні запахи та мікроби.

Прибирання ванної кімнати

Кисневий відбілювач чудово підходить для дезінфекції поверхонь у ванній кімнаті: унітазу, ванни, стільниці, плитки. Змішайте дві столові ложки засобу з 4 літрами води, нанесіть на забруднені ділянки, залиште на 15 хвилин, а потім змийте гарячою водою.

Очищення затирки

Щоб освіжити затирку між плиткою, змішайте порошковий відбілювач із водою до стану густої пасти. Нанесіть її на шви, залиште на 15 хвилин, а потім промийте гарячою водою. Ваша плитка буде мати вигляд нової.

Очищення вуличних поверхонь

Кисневий відбілювач також ефективний для очищення терас або патіо. Він допомагає видаляти плісняву та цвіль без шкоди для рослин. Змішайте дві столові ложки відбілювача з 4 літрами води, нанесіть на поверхню, залиште на годину, а потім змийте водою.

Прибирання цегляних поверхонь

Відбілювач на основі кисню можна використовувати для очищення як внутрішніх, так і зовнішніх цегляних стін. Змішайте дві столові ложки відбілювача з 4 літрами теплої води і нанесіть на цегляні поверхні за допомогою губки або щітки. Після цього змийте розчин чистою водою.

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