Універсальний маринад 1-2-3: ідеальний для консервації помідорів, огірків, кабачків та перцю

Як приготувати ідеальний маринад для консервації / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

У сезон домашньої консервації кожна господиня мріє знайти рецепт, який підійде майже для всіх овочів. Саме таким вважають універсальний маринад 1-2-3. Його цінують за простоту, збалансований смак і те, що він чудово підходить для помідорів, огірків, кабачків, солодкого перцю та овочевих асорті. Завдяки правильно підібраним пропорціям овочі виходять хрусткими, ароматними та добре зберігаються протягом усієї зими. Такий рецепт легко запам’ятати, адже всі основні інгредієнти мають просту формулу.

Чому маринад називають 1-2-3

Секрет криється у співвідношенні основних компонентів:

1 частина оцту;

2 частини цукру;

3 частини солі.

Саме така пропорція створює гармонійний смак без надмірної кислоти чи солоності. Для більшості домашніх рецептів ці пропорції переводять у звичні міри на літр води.

Реклама

Класичний рецепт маринаду на 1 літр води

Для приготування знадобиться:

1 літр чистої води;

1 столова ложка солі без гірки;

2 столові ложки цукру;

3 столові ложки оцту 9%;

2 лаврові листки;

5 горошин чорного перцю;

2 горошини духмяного перцю;

за бажанням — кілька бутонів гвоздики, зерна гірчиці або насіння кропу.

Спочатку воду доводять до кипіння, додають сіль, цукор і спеції. Маринад кип’ятять 2-3 хвилини, після чого вливають оцет і одразу знімають із вогню.

Для яких овочів підходить цей рецепт

Універсальний маринад добре поєднується практично з усіма популярними овочами.

Огірки залишаються пружними та хрусткими, якщо перед консервуванням замочити їх у холодній воді на 3 години.

Помідори. Для маринування краще обирати щільні плоди середнього розміру без пошкоджень. Вони добре тримають форму і не тріскаються.

Кабачки. Молоді кабачки можна нарізати кружальцями або брусочками. Вони швидко просочуються маринадом і мають ніжний смак.

Болгарський перець чудово вбирає аромат спецій, залишаючись соковитим навіть після тривалого зберігання.

Овочеве асорті. В одній банці можна поєднати огірки, помідори, перець, кабачки, моркву, цибулю та часник. Така консервація виглядає дуже апетитно і смакує практично до будь-якої страви.

Які спеції зроблять маринад ще смачнішим

Окрім класичних спецій, досвідчені господині часто додають:

Реклама

парасольки кропу;

листя чорної смородини;

листя вишні;

листя хрону;

зубчики часнику;

зерна коріандру;

насіння гірчиці;

невеликий шматочок гострого перцю.

Такі добавки надають овочам більш насиченого аромату та допомагають довше зберігати хрусткість.

Корисні поради для вдалої консервації

Щоб банки без проблем простояли до нового врожаю, варто дотримуватися кількох простих правил:

використовуйте лише стерильні банки та нові кришки;

овочі ретельно мийте й видаляйте пошкоджені місця;

оцет додавайте наприкінці приготування маринаду;

після закочування переверніть банки догори дном і добре укутайте ковдрою до повного охолодження;

зберігайте консервацію у прохолодному темному місці.

Новини партнерів