Урожаю заздритимуть всі: секрети вирощування капусти

Традиційний город рідко обходиться без популярного овоча — білокачанної капусти

Щоб зібрати щільні та великі капустини, потрібно забезпечити рослину необхідними мікро- та макроелементами. Підживлення капусти проводиться ще на етапі вирощування розсади, але й після висадження на постійне місце на грядці або в теплиці, навіть якщо ґрунт містить достатню кількість поживних речовин, внесення добрив не варто виключати.

Для цього можна використати такі добрива: аміачна селітра, суперфосфат, сечовина, коров’як. Добрива можна придбати в магазинах для саду та городу.

Підживлення розсади

Перше підживлення для капусти відбувається через 10-12 днів після пікірування готовими мінеральними комплексами або використовують 1 г хлористого калію, 2 г аміачної селітри та 4 г суперфосфату на 1 л води.

Вдруге добрива використовують через 10-12 днів. Для цього готують розчин аміачної селітри (на 1 л води потрібно 4 гр. речовини).

Третє підживлення розсади виконується за два тижні до висадження на постійне місце тим самим складом, що й перше підживлення.

Після того, як розсада буде висаджена на постійне місце, їй потрібен час на адаптацію. У цей період виконують лише зволоження ґрунту, а добрива використовують через 15-20 днів. Краще використовувати мінеральні добрива: 20 г суперфосфату, 10 г сечовини та 10 г калію розчиняють у 10 л води та виконують полив по вологому ґрунту. Для кожної рослини потрібно 500 мл розчину.

Капусті потрібний родючий, добре удобрений органікою ґрунт. На бідних ґрунтах, які від осені або від ранньої весни не були заправлені добривами, будь-який різновид капусти не ростиме гарно, а формування голівок відбуватиметься із затримкою. Не переносить капуста і ґрунтів з підвищеною кислотністю, тому кислі ґрунти потрібно обов’язково вапнувати — вносити в них крейду, доломітове борошно або порошок гашеного вапна.

Якщо навіть при регулярному підживленні капуста погано росте і відмовляється зав’язувати качани — проблема в підвищеній кислотності ґрунту, на тлі чого виникає дефіцит кальцію, який дуже важливий для культури.

Вирішити цю проблему можна внесенням кальцієвого підживлення: одну склянку порошку гашеного вапна потрібно розчинити в 10 л води і полити цим розчином капусту під корінь з розрахунку 1 л на одну рослину. Підживлення потрібно вносити обов’язково по вологій землі. Суміш насичує ґрунт кальцієм, нейтралізує його, і це допоможе капусті легше засвоювати з ґрунту корисні речовини.

