Урожай може згоріти на очах: три способи врятувати овочі від літньої спеки

Як урятувати овочі від спеки / © www.freepik.com/free-photo

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Вирощування власних овочів дає змогу збирати свіжий урожай протягом усього сезону. Проте затяжні періоди спеки й нестача опадів можуть негативно вплинути навіть на добре доглянуті грядки. Через дефіцит вологи рослини швидко зазнають теплового стресу, а це позначається не лише на кількості, а й на якості врожаю.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Фахівці пояснюють, що овочі особливо чутливі до високих температур, адже більш ніж на 90% складаються з води. Саме тому в спекотну погоду вони швидше висихають і потребують додаткового догляду.

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Найкраще посуху переносять коренеплоди, зокрема морква, буряк і пастернак. Водночас листова зелень, салат, горох, біла квасоля та цукрова кукурудза значно сильніше страждають від спеки. Однак додаткового захисту влітку потребують усі овочеві культури.

У Королівському садівничому товаристві (RHS) рекомендують насамперед регулярно прибирати бур’яни. Вони конкурують з овочами за воду та поживні речовини, тому під час посухи їх особливо важливо тримати під контролем.

Експерти радять віддавати перевагу нехімічним способам боротьби з бур’янами, щоб не нашкодити сусіднім рослинам. Для культур, які висаджені на більшій відстані одна від одної, наприклад помідорів або кабачків, ефективним рішенням стане органічна мульча, зокрема грибний компост. Вона допомагає не лише стримувати ріст бур’янів, а й довше утримує вологу в ґрунті.

Також бур’яни можна видаляти вручну, однак робити це потрібно максимально обережно. У RHS зазначають, що будь-яке порушення ґрунту призводить до втрати вологи.

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Друга порада стосується захисту рослин від сухих вітрів. Фахівці наголошують, що волога втрачається не лише через спеку, а й через постійну циркуляцію гарячого повітря. Саме тому варто використовувати спеціальні сітки, які встановлюють для захисту культур від шкідників.

Зокрема, сітки для моркви та пастернаку, які застосовують проти морквяної мухи, а також укриття для капустяних культур, що захищають від кореневої мухи та гусені, одночасно зменшують потік повітря над рослинами. Це допомагає довше зберігати вологу.

Для теплолюбних культур, зокрема кабачків, RHS також рекомендує використовувати садовий фліс. Таке укриття допомагає утримувати тепло й водночас сприяє збереженню вологи в ґрунті.

Третій спосіб захистити майбутній урожай — планувати посадки заздалегідь. Якщо рослини встигають сформувати сильну кореневу систему до початку спекотного та сухого періоду, вони легше переносять нестачу води.

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У Королівському садівничому товаристві зазначають, що вже добре вкорінені багаторічні культури менш схильні до негативного впливу посухи.

Фахівці підсумовують, що поєднання грамотного планування, регулярного поливу, мульчування, боротьби з бур’янами та захисту від вітру допоможе овочевим культурам краще пережити літню спеку та зберегти врожай.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що занадто ранній або пізній збір може зіпсувати врожай часнику. Готовність рослини визначають за кількома помітними ознаками.

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