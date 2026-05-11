Урожай під загрозою: які культури заважають рости полуниці

Щоб полуниця добре росла важливо не садити поруч культури, які виснажують ґрунт, передають їй хвороби або створюють умови для грибкових уражень. У деяких випадках кущі активно зеленіють, але практично не плодоносять — і причина виявляється в «невдалих сусідах».

Що не можна садити поруч з полуницею

Хрестоцвіті

Капуста та інші представники цієї групи активно споживають вологу й азот із ґрунту. У результаті полуниці не вистачає ресурсів для формування ягід. Додатковий ризик — шкідники, які легко мігрують між культурами.

Картопля

Сусідство з картоплею — один із найризикованіших варіантів. Обидві культури вразливі до грибкових інфекцій, включно з фітофторозом. Якщо захворювання з’являється на ділянці, воно швидко поширюється і на полуницю.

Томати

Незважаючи на популярність спільних посадок, томати створюють для полуниці несприятливі умови. Вони затінюють кущі та погіршують циркуляцію повітря, що підвищує ризик гнилі та інших захворювань.

Соняшник

Потужна коренева система соняшнику активно забирає воду з ґрунту. Для полуниці це критично: за дефіциту вологи ягоди стають дрібними і втрачають смак.

Малина

Полуниця і малина — погане поєднання. Обидві культури швидко розростаються і конкурують за простір. До того ж у них схожі шкідники, що збільшує навантаження на ділянку.

Фенхель

Фенхель виділяє речовини, які гальмують ріст інших рослин. Для полуниці таке сусідство часто закінчується уповільненням розвитку і слабким плодоношенням.

