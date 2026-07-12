Багато городників вважають, що після червня висівати овочі вже запізно. Насправді це поширена помилка. Липень чудово підходить для повторних посівів багатьох культур, які швидко ростуть і встигають сформувати врожай до осінніх холодів. Крім того, теплий ґрунт сприяє швидкому проростанню насіння, а тривалі літні дні забезпечують активний розвиток рослин. Агрономи зазначають, що правильний вибір культур і регулярний полив дозволять уже у вересні збирати свіжі овочі із власної грядки.

Редис належить до найшвидших овочевих культур. Літні сорти достигають приблизно за три-чотири тижні. Щоб коренеплоди не були гіркими, їх потрібно регулярно поливати. Найкраще вибирати сорти, стійкі до стрілкування.

Дайкон. Японська редька добре переносить другу половину літа. Саме липневе висівання дозволяє отримати великі, соковиті та ніжні коренеплоди без схильності до цвітіння. Урожай можна буде збирати вже на початку осені.

Морква ранніх сортів. Якщо посіяти ранньостиглу моркву в липні, вона встигне сформувати молоді солодкі коренеплоди до вересня чи жовтня. Така морква чудово підходить для свіжих салатів і домашніх страв.

Столовий буряк. Липневе висівання буряка дозволяє отримати компактні, соковиті коренеплоди без переростання. Молодий буряк відзначається ніжною м’якоттю та чудово смакує у салатах, гарнірах і борщах.

Огірки. Скоростиглі сорти огірків також можна висівати в липні. За умови регулярного поливу, підживлення та теплої погоди перші плоди з’являться вже через 40-50 днів після появи сходів.

Кущова квасоля швидко росте у прогрітому літньому ґрунті. Молоді стручки достигають приблизно через півтора місяця після сіяння. Вони підходять для заморожування, тушкування та консервації.

Горох ранніх сортів. За теплої осені ранній горох також встигає сформувати врожай. Для липневого посіву агрономи рекомендують скоростиглі сорти, які швидко проходять усі етапи розвитку.

Пекінська капуста. Саме липень вважається одним із найкращих періодів для висівання пекінської капусти. Вона краще формує щільні качани, рідше стрілкується та добре переносить прохолодні осінні ночі.

Броколі також успішно вирощують із липневого посіву. До осені рослина формує щільні суцвіття, а після зрізування головної головки часто продовжує утворювати бічні пагони.