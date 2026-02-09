Урожай збиратимете відрами до глибокої осені: де садити огірки, щоб родили навіть за холоду та спеки

На яких ділянках найкраще сіяти огірки / © Фото з відкритих джерел

Огірки — одна з найпримхливіших культур на городі. Вони гостро реагують на холодні ночі, погано переносять спеку й миттєво зупиняють зростання, якщо їм не вистачає вологи чи тепла. Проте досвідчені городники давно знають, що справа не тільки у догляді чи сорті, а й у правильному виборі місця. Якщо їх сіяти на правильних ділянках, огірки здатні плодоносити стабільно, рясно й набагато довше, ніж зазвичай, навіть коли температура коливатиметься у межах 12-35 градусів тепла.

Де найкраще садити огірки, щоб урожай був стабільно високим за будь-яких умов

Ділянка без протягів. Правильно вибране місце — це половина успіху під час вирощування огірків. Найкращим місцем для культури буде тепла, захищена від протягів ділянка, яка накопичує тепло вдень і повільно віддає його вночі. Ідеально підходить південна або південно-східна сторона біля паркану, стіни будинку чи теплиці. Такі місця прогріваються сонцем і створюють мікроклімат, що компенсує холодні ночі, завдяки чому рослини не стресують і продовжують активно рости. Відкрита ділянка на підвищенні. Огірки чудово почуваються і на високих грядках, де ґрунт прогрівається швидше, а коріння не застоюється у холодній воді після дощів. На таких ділянках вони краще витримують і спеку, бо коренева система отримує постійний приплив повітря й не задихається. Якщо над грядкою встановити легку сітку чи агроволокно, огірки отримають ще й захист від палючого сонця, їхні батоги стануть міцнішими, а зав’язі не обсипатимуться. Біля кукурудзи та соняшників. Ще одним вдалим варіантом є посадка поруч із кукурудзою або соняшником. Ці культури створюють природну завісу від вітру, утримують вологу в ґрунті та захищають огірки від різких температурних перепадів. У такому партнерстві рослини ростуть стабільно, а плодоношення не припиняється навіть під час короткочасних похолодань.

Варто пам’ятати, що огірки ніколи не можна садити в низинах, де застоюється холодне повітря й волога. Саме там вони найчастіше хворіють, жовтіють і дають мінімальний урожай.