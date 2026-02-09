ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
2 хв

Урожай збиратимете відрами до глибокої осені: де садити огірки, щоб родили навіть за холоду та спеки

На яких ділянках огірки ростуть найкраще, не бояться перепадів температур і дають стабільно високий урожай навіть за складних погодних умов.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На яких ділянках найкраще сіяти огірки

На яких ділянках найкраще сіяти огірки / © Фото з відкритих джерел

Огірки — одна з найпримхливіших культур на городі. Вони гостро реагують на холодні ночі, погано переносять спеку й миттєво зупиняють зростання, якщо їм не вистачає вологи чи тепла. Проте досвідчені городники давно знають, що справа не тільки у догляді чи сорті, а й у правильному виборі місця. Якщо їх сіяти на правильних ділянках, огірки здатні плодоносити стабільно, рясно й набагато довше, ніж зазвичай, навіть коли температура коливатиметься у межах 12-35 градусів тепла.

Де найкраще садити огірки, щоб урожай був стабільно високим за будь-яких умов

  1. Ділянка без протягів. Правильно вибране місце — це половина успіху під час вирощування огірків. Найкращим місцем для культури буде тепла, захищена від протягів ділянка, яка накопичує тепло вдень і повільно віддає його вночі. Ідеально підходить південна або південно-східна сторона біля паркану, стіни будинку чи теплиці. Такі місця прогріваються сонцем і створюють мікроклімат, що компенсує холодні ночі, завдяки чому рослини не стресують і продовжують активно рости.

  2. Відкрита ділянка на підвищенні. Огірки чудово почуваються і на високих грядках, де ґрунт прогрівається швидше, а коріння не застоюється у холодній воді після дощів. На таких ділянках вони краще витримують і спеку, бо коренева система отримує постійний приплив повітря й не задихається. Якщо над грядкою встановити легку сітку чи агроволокно, огірки отримають ще й захист від палючого сонця, їхні батоги стануть міцнішими, а зав’язі не обсипатимуться.

  3. Біля кукурудзи та соняшників. Ще одним вдалим варіантом є посадка поруч із кукурудзою або соняшником. Ці культури створюють природну завісу від вітру, утримують вологу в ґрунті та захищають огірки від різких температурних перепадів. У такому партнерстві рослини ростуть стабільно, а плодоношення не припиняється навіть під час короткочасних похолодань.

Варто пам’ятати, що огірки ніколи не можна садити в низинах, де застоюється холодне повітря й волога. Саме там вони найчастіше хворіють, жовтіють і дають мінімальний урожай.

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie