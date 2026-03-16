Урожай здивує: як часто і правильно поливати помідори

Якщо помідори неправильно поливати, це може позначитись на якості урожаю.

Розповідаємо про основні правила догляду за помідорами

Перші 5 днів після висаджування розсади — в теплицю або на город — помідори краще не поливати. Цей час потрібен саджанцям, щоб адаптуватися до нового середовища. Далі поливання залежить від того, де ростуть томати і яка погода цього сезону.

Помідори потрібно поливати тільки під корінь, особливо в період цвітіння. Дощове поливання може призвести до осипання бутонів і уповільнити зав’язь плодів. Крім цього, підвищена вологість може стати причиною грибкових захворювань.

Помідори, що ростуть на городі, треба поливати в середньому 1-2 рази на тиждень. Кожному кущику потрібно 3-5 л води. Але під час цвітіння кількість води варто зменшити — 1-2 л на кущ.

Припиняють поливати помідори за 30-40 днів до завершення вегетаційного періоду. Якщо дотримуватись цих правил, шанси на отримання великих, червоних та смачних плодів значно зростуть.

Раніше ми писали про те, коли садити помідори, щоб отримати ідеальний урожай. Більше про це читайте у новині.