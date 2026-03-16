Урожай здивує: як часто і правильно поливати помідори

Правильне поливання томатів — запорука хорошого врожаю.

Якщо помідори неправильно поливати, це може позначитись на якості урожаю.

Розповідаємо про основні правила догляду за помідорами

Перші 5 днів після висаджування розсади — в теплицю або на город — помідори краще не поливати. Цей час потрібен саджанцям, щоб адаптуватися до нового середовища. Далі поливання залежить від того, де ростуть томати і яка погода цього сезону.

Помідори потрібно поливати тільки під корінь, особливо в період цвітіння. Дощове поливання може призвести до осипання бутонів і уповільнити зав’язь плодів. Крім цього, підвищена вологість може стати причиною грибкових захворювань.

Помідори, що ростуть на городі, треба поливати в середньому 1-2 рази на тиждень. Кожному кущику потрібно 3-5 л води. Але під час цвітіння кількість води варто зменшити — 1-2 л на кущ.

Припиняють поливати помідори за 30-40 днів до завершення вегетаційного періоду. Якщо дотримуватись цих правил, шанси на отримання великих, червоних та смачних плодів значно зростуть.

