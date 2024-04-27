Урожай збиратимете відрами: спробуйте простий, але цікавий німецький метод висаджування огірків

Якщо ви ще не посадили огірки у відкритий ґрунт, можна спробувати зробити це за допомогою німецького способу, який вважається дуже популярним серед дачників Європи.

Спочатку спробуйте знайти на своїй ділянці місце, де ви будете садити огірки. Вам знадобиться квадрат розміром 2 на 2 м. Там викопується яма, глибиною до 1,5 багнета від лопати та діаметром близько 1,5 м.

Після цього у заглиблення насипаються сухі гілки, скошена трава, листя дерев. Все щільно утрамбовується в ямці та заливається водою. Далі — накривається шаром землі.

Огірки висаджуються по колу цього заглиблення. При цьому відстань між огірками має бути 40-50 см. В середньому на такий розмір грядки виходить близько 8 саджанців. Поруч з кожним кущиком вбиваються кілки, по яким рослини будуть плестися під час зростання.

Зачекайте, щоб розсада підросла (приблизно три тижні), і лише після цього підв'язуйте кущики. Для цього посередині заглиблення ставить довга палиця чи труба, нагорі робиться кріплення для шпагату, на які натягуються кущики.

Як результат, огірки будуть пускати "вусики", які чіплятимуться на шпагат. Спочатку огірки підніматимуться вгору, а потім почнуть зростати у протилежний бік. У вас вийде наче "огіркова ялинка", коли культура почне давати плоди.

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