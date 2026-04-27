Усі ріжуть хліб неправильно: експерти розкрили простий трюк, який все полегшує

Більшість людей щоранку припускаються однієї і тієї ж помилки, намагаючись відрізати ідеальний шматочок свіжого хліба. Пекарі-професіонали стверджують: щоб скибка була рівною, а буханець не пом’явся, його потрібно просто перевернути.

Про це пише Daily Mail.

У чому секрет перевернутого хліба?

Секрет ідеального нарізання полягає у фізиці. Типовий буханець має округлу, тверду та нерівну верхню скоринку, тоді як його основа — пласка, тверда та стабільна.

Коли ви починаєте різати хліб звично (зверху вниз), лезо ножа часто ковзає або нахиляється через вигнуту поверхню. Це змушує вас прикладати більше зусиль, через що скибки виходять кривими, а сам м’якуш деформується.

Чому варто перевернути хліб догори дриґом

Коли хліб перевернутий, ніж починає рух по рівній площині, що дає повний контроль над траєкторією розрізу.

Ви не «розчавлюєте» хліб силою натискання. Тиск розподіляється рівномірніше, коли ви починаєте з м’якшої частини.

Пласка поверхня (яка тепер зверху) допомагає краще бачити паралельність ліній, що гарантує однакову товщину шматочків.

Поради від гуру випічки

Аномарель Оген, виконавчий шеф-пекар GAIL’s, підтверджує цей лайфгак: «Перевертання хліба — це розумний трюк. Він компенсує те, як вигнуті поверхні обманюють наше око. Але пам’ятайте: ніщо не замінить гарний ніж із зубчиками (серрейтор). Гарний хліб заслуговує на правильний інструмент».

Додаткові лайфгаки для ідеального сендвіча

Ріжте на боці — для широких і пласких паляниць експерти радять класти хліб на бік, це вкорочує шлях ножа та полегшує розрізання. Рух «пилки» — не тисніть на ніж одразу. Починайте з м’яких рухів вперед-назад. Ідеальна товщина — дослідники вирахували, що найкраща скибка для бутерброда має бути завтовшки близько 2 см.

Користувачі соцмереж, які вже випробували метод, діляться захопленням. «Мій мозок щойно вибухнув від простоти цього геніального рішення», — пишуть у коментарях до вірусних відео TikTok.

