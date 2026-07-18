Усі роблять цю помилку з ліліями, але квіти можуть не зацвісти наступного літа - головна помилка

Лілії / © pixabay.com

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Лілії — одні з найефектніших квітів літнього саду. У липні ранні сорти вже завершують цвітіння, водночас пізні — починають розкривати бутони. У цей період важливо правильно доглядати за рослинами, адже від цього залежить, наскільки рясно вони цвістимуть наступного сезону.

Як доглядати за ліліями, розповіли садівники виданню Deccoria.pl.

Квітникарі пояснюють, що період цвітіння лілій насамперед залежить від сорту: милуватися квітами можна майже все літо — від червня до кінця серпня, а окремі сорти квітнуть навіть у вересні.

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Від чого залежить цвітіння лілій

Окрім сортів, на терміни цвітіння також впливають погодні умови. Після теплої весни лілії часто зацвітають на один-два тижні раніше, ніж зазвичай. Важливу роль відіграє і місце посадки: на сонячних ділянках рослини зацвітають швидше, тоді як у легкій півтіні цей процес може трохи затримуватися.

Не менш важливим є правильний догляд. Регулярний полив у спеку, своєчасне підживлення та видалення зів’ялих квіток допомагають продовжити цвітіння і зміцнюють цибулини.

Коли цвітуть різні групи лілій:

азійські лілії — від червня до липня;

трубчасті лілії — у липні, іноді до початку серпня;

східні лілії — звід кінця липня до серпня, а в прохолодне літо переважно у серпні;

гібридні сорти — цвітуть протягом липня та серпня, а окремі квітки можуть зберігатися навіть до вересня.

Що робити з ліліями після цвітіння

Після завершення цвітіння важливо правильно підготувати рослини до наступного сезону.

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Насамперед потрібно видалити зів’ялі квітки та сухі суцвіття. Так рослина не витрачатиме сили на формування насіння, а спрямовуватиме поживні речовини до цибулини.

Пожовкле листя в нижній частині стебла слід прибрати, але зелені листки та стебла зрізати не варто, бо вони продовжують працювати й накопичувати поживні речовини, необхідні для майбутнього цвітіння. Полив після завершення цвітіння поступово скорочують.

Після цвітіння лілії рекомендують підживити. Найкраще підійдуть осінні добрива або склади з високим вмістом фосфору та калію. Такі підживлення зміцнюють цибулини, допомагають їм краще перенести зиму та закладають основу для рясного цвітіння наступного року.

На початку осені можна пересаджувати лілії, які ростуть на одному місці кілька років і потребують омолодження. Морозочутливі сорти краще викопати, просушити та зберігати до весни у прохолодному сухому місці за температури приблизно 2–5 °C. Для зберігання цибулини можна покласти у ящик із трохи вологим торфом або тирсою.

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Цибулини деяких сортів лілій можуть зимувати в землі — так вони ростуть на одному місці протягом кількох або навіть десятка років. Втім, їм може знадобитися пересадка, особливо якщо кущі стають надмірно густими, або якщо ви плануєте їх розмножувати.

Нагадаємо, ми писали про те, чим обов’язково підживити гладіолуси у липні. Адже їхнє пишне й тривале цвітіння залежить не лише від сорту, а й від правильного догляду протягом усього сезону.

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