Цибуля / © Credits

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Забутий на кілька тижнів пакет із цибулею часто підносить господарям кухонний сюрприз у вигляді яскраво-зелених пагонів. Ця поширена ситуація зазвичай викликає чимало сумнівів щодо безпеки продукту та його кулінарних властивостей.

Чи можна вживати в їжу цибулю, яка вже пустила паростки, розбиралося видання Martha Stewart.

Як з’являються пагони на цибулі та чи безпечно її їсти

Проростання пагонів цибулі цілком природній процес. Він відбувається, коли ці овочі піддаються впливу умов, що сприяють новому росту, таких як світло, тепло та волога, що часто трапляється під час зберігання на кухні.

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Турбота про зменшення відходів — це добре, але безпека здоров’я завжди на першому місці. За даними Управління з контролю за продуктами харчування та ліками США (FDA), пророслу цибулю можна спокійно вживати в їжу, якщо на ній немає ознак гниття. Проте використати її варто якнайшвидше, поки овоч не втратив своїх смакових якостей.

Цибуля

Викладач із безпеки продуктів Шеннон Стовер заспокоює: на відміну від картоплі, проросла цибуля не виділяє токсинів і не загрожує отруєнням. Утім, перед приготуванням її обов’язково треба ретельно промити під холодною водою, щоб змити можливі патогени — на цьому наголошує експертка Кімберлі Бейкер.

Вона також додає, що зелені пагони забирають соки з цибулини, тому з часом її м’якуш стає м’якшим і може трохи гірчити. Якщо ж ознак псування немає, такий овоч є абсолютно безпечним для всіх, зокрема для маленьких дітей, вагітних жінок, літніх людей та осіб із ослабленим імунітетом.

Чи можна їсти зелений паросток?

Експерти зазначають, що зелений паросток цибулі є цілком безпечним для вживання, однак його смак часто буває сильнішим, гострішим, а іноді навіть гіркішим, ніж у цибулини.

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Якщо ви віддаєте перевагу більш насиченому смаку, подрібніть паросток і використовуйте його в таких стравах, як чилі або м’ясо для тако. Майте на увазі, що текстура твердіша та більш волокниста, ніж решта цибулі.

Коли викидати пророщену цибулю

За словами фахівців, поки цибулина залишається твердою та не має гнилі чи цвілі, вам не потрібно викидати цибулю. Однак, її слід викинути, якщо на ній уже можна помітити темні або пухнасті плями, слизьку або надто м’яку текстуру, вологі або протікаючи шари, сильний, неприємний запах, зміну кольору м’якоті, видиме розкладання або ознаки шкідників на вашій кухні.

Експерти зазначають, що такі зміни сигналізують про псування та потенційний ріст мікробів, що робить цибулю небезпечною для вживання.

Зауважимо, професійні кухарі радять під час смаження цибулі додати на сковороду чайну ложку харчової соди (або столову для великих порцій), щоб повністю нейтралізувати їдкий сірчаний запах, який просочує всю оселю. Цей дешевий трюк не тільки усуває аромат, але й робить цибулю м’якшою та кремовою, дозволяючи використовувати її як природний загусник, а додавання солі пришвидшить виділення соку й посилить ефект.

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Також ТСН.ua розповідав, як і коли викопувати цибулю 2026 року, щоб головки не гнили та добре зберігалися до нового урожаю.

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