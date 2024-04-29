Усі сусіди заздритимуть вашій клумбі: які квіти найкраще садити у травні

За посівним календарем травень – це ідеальний місяць для висаджування квітів, які швидко ростимуть на весняному сонці.
Останній місяць весни – найгарячіша пора для городників, адже скільки всього треба висадити, підгорнути, удобрити і вже навіть прополоти. А ще у травні всі українські господині займаються своїми клумбами, щоб потім насолоджуватися красою квітів до самої осені. Розповідаємо, які квіти найкраще садити у травні, щоб милували око до настання осінніх холодів.
Які квіти найкраще садити у травні: поради експертів
- Чорнобривці. Напевно, немає жодного українського обійстя, де б не майоріли чорнобривці. Це найпопулярніші квіти з-поміж інших, що не дивно, бо вони невибагливі у догляді, добре ростуть і квітнуть до глибокої осені. Чорнобривці краще сіяти в дерновий ґрунт на сонячній ділянці, тоді вони швидко ростимуть і рясно квітнутимуть.
- Цинії. Годі уявити літню клумбу без цієї яскравої квітки. Цинії люблять поживний добре зволожений ґрунт. Тому їх варто підживлювати, якщо земля на присадибній ділянці не дуже родюча. І не слід забувати поливати квіти, вони не люблять посухи. Тоді рослина віддячить вам буйним квітом, що приваблюватиме до вашого обійстя велику кількість метеликів.
- Лаванда. Ця багаторічна рослина любить сонце й тепло, тому краще її садити на добре освітленій ділянці. Пахощі цієї квітки розноситимуться за межі вашого домогосподарства, а її спокійний цвіт милуватиме око.
- Шавлія. Посадіть рослину в родючий добре зволожений ґрунт на сонячній ділянці. Тоді шавлія віддячить вам рясним квітом і неймовірними пахощами, що розходитимуться далеко за межі вашого обійстя.
Які ще квіти посадити у травні 2024 року
В останній місяць весни також висаджують квіти, які вирощують через розсаду, це:
- айстри,
- братки,
- тюльпани,
- нарциси,
- календула,
- хризантема,
- волошка,
- петунія.
Також на початку травня добре садити дзвіночки, флокси, жоржину, а наприкінці – канни, кали та лілії. З однорічних рослин у травні можна висадити такі: герань, космеї та фуксію.
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