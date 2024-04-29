Усі сусіди заздритимуть вашій клумбі: які квіти найкраще садити у травні

За посівним календарем травень – це ідеальний місяць для висаджування квітів, які швидко ростимуть на весняному сонці.

Останній місяць весни – найгарячіша пора для городників, адже скільки всього треба висадити, підгорнути, удобрити і вже навіть прополоти. А ще у травні всі українські господині займаються своїми клумбами, щоб потім насолоджуватися красою квітів до самої осені. Розповідаємо, які квіти найкраще садити у травні, щоб милували око до настання осінніх холодів.

Які квіти найкраще садити у травні: поради експертів

Чорнобривці. Напевно, немає жодного українського обійстя, де б не майоріли чорнобривці. Це найпопулярніші квіти з-поміж інших, що не дивно, бо вони невибагливі у догляді, добре ростуть і квітнуть до глибокої осені. Чорнобривці краще сіяти в дерновий ґрунт на сонячній ділянці, тоді вони швидко ростимуть і рясно квітнутимуть.

Напевно, немає жодного українського обійстя, де б не майоріли чорнобривці. Це найпопулярніші квіти з-поміж інших, що не дивно, бо вони невибагливі у догляді, добре ростуть і квітнуть до глибокої осені. Чорнобривці краще сіяти в дерновий ґрунт на сонячній ділянці, тоді вони швидко ростимуть і рясно квітнутимуть. Цинії. Годі уявити літню клумбу без цієї яскравої квітки. Цинії люблять поживний добре зволожений ґрунт. Тому їх варто підживлювати, якщо земля на присадибній ділянці не дуже родюча. І не слід забувати поливати квіти, вони не люблять посухи. Тоді рослина віддячить вам буйним квітом, що приваблюватиме до вашого обійстя велику кількість метеликів.

Годі уявити літню клумбу без цієї яскравої квітки. Цинії люблять поживний добре зволожений ґрунт. Тому їх варто підживлювати, якщо земля на присадибній ділянці не дуже родюча. І не слід забувати поливати квіти, вони не люблять посухи. Тоді рослина віддячить вам буйним квітом, що приваблюватиме до вашого обійстя велику кількість метеликів. Лаванда. Ця багаторічна рослина любить сонце й тепло, тому краще її садити на добре освітленій ділянці. Пахощі цієї квітки розноситимуться за межі вашого домогосподарства, а її спокійний цвіт милуватиме око.

Ця багаторічна рослина любить сонце й тепло, тому краще її садити на добре освітленій ділянці. Пахощі цієї квітки розноситимуться за межі вашого домогосподарства, а її спокійний цвіт милуватиме око. Шавлія. Посадіть рослину в родючий добре зволожений ґрунт на сонячній ділянці. Тоді шавлія віддячить вам рясним квітом і неймовірними пахощами, що розходитимуться далеко за межі вашого обійстя.

Які ще квіти посадити у травні 2024 року

В останній місяць весни також висаджують квіти, які вирощують через розсаду, це:

айстри,

братки,

тюльпани,

нарциси,

календула,

хризантема,

волошка,

петунія.

Також на початку травня добре садити дзвіночки, флокси, жоржину, а наприкінці – канни, кали та лілії. З однорічних рослин у травні можна висадити такі: герань, космеї та фуксію.

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