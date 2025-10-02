Усі токсичні стосунки мають одну спільну рису: терапевтка назвала її

Токсичні стосунки / © Credits

Багатьом із нас доводилося пережити романи, що виявилися не джерелом щастя, а причиною глибоких внутрішніх ран. Іноді це був зрадник — «поганий хлопець» чи «фатальна дівчина», що розбили довіру; інколи ж — той, хто здавався досконалим, але непомітно руйнував вашу віру у власні сили.

Про це розповіла ліцензована сімейна терапевтка Таша Сейтер для Psychology Today.

Терапевтка зазначила, що спільним в усіх таких історіях є відсутність відчуття, що вас насправді цінують і дбають про ваш добробут. За її словами, у здорових стосунках є відчуття безпеки, підтримки та значущості. Партнер уважно слухає, знаходить час для спілкування та показує щоденними дрібними діями, що ви для нього важливі.

Але коли цього відчуття немає, мозок сприймає ситуацію як загрозу, а невдоволені емоційні потреби викликають реакцію «бий, тікай або завмри». Замість щирого прохання про близькість людина може вибухнути гнівом, замкнутися чи відсторонитися. Спеціалістка зазначає, що це лише поглиблює прірву між партнерами, адже ніхто не почувається почутим, а конфлікти наростають.

Потім сварки перетворюються на замкнене коло, адже біль породжує нові напади чи відстороненість, і так знову й знову. Тож не дивно, що багатьом парам здається, ніби вони постійно сперечаються про те саме. Суперечки можуть стосуватися грошей, хатніх справ чи родини, але в основі завжди лежить одна й та сама потреба — бути прийнятим, важливим, коханим.

Як змінити деструктивний сценарій?

За словами Сейтер, розірвати болючий цикл можна лише тоді, коли ви усвідомлюєте, що за гнівом чи відчуженістю приховані глибші потреби. Якщо замість звинувачень прозвучить фраза на кшталт: «Я почуваюся далеким від тебе і хочу знати, що важливий для тебе», розмова перейде у зовсім іншу площину. Йтиметься вже не про пошук винного, а про бажання бути ближчими.

Такий підхід вимагає сміливості відкритися, говорити вразливо і водночас навчитися слухати партнера. Іноді для цього потрібна допомога терапевта, який підкаже, як уповільнитися і змінити спосіб спілкування. Але спеціалістка запевняє, що результат вартий зусиль, адже стосунки перестають бути полем бою і стають місцем безпеки, довіри та взаємної підтримки.

