Усікновення голови Івана Хрестителя: сильні молитви, які обов’язково слід читати цього дня

Святий Іван загинув мученицькою смертю від меча царя Ірода. Його голову замовила собі дванадцятирічна Соломія, падчерка правителя, яка підкорила Ірода своїм танцем.

Найсильніша молитва про зцілення від недуг, звільнення від страждань і злих людей

Святий Іване, предтече і хрестителю Господній! Про тебе говорить святий євангелист, що ти чоловік, посланий від Бога, щоб дати свідоцтво про світло, і щоб усі увірували в те правдиве світло, що прийшло на цей світ просвітити кожну людину.

Після тебе мало воно прийти, але воно було перше, ніж ти, бо воно було від віків. Про тебе, всехвальний пророче, свідчить сам Господь, коли каже, що ти більший від усіх інших. Пророки провіщали Христа словами, а ти вказав на нього рукою і говорив: “Це Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу”.

Ти проповідник покаяння, ти хрестив розкаяних у Йордані, ти вдостоївся власною рукою діткнутися верху голови царя Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустинників наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тебе прошу, до тебе припадаю: Не відмов мені твого заступництва, щоб душа моя відновилася покаянням, немов другим хрещенням, бо ти був проповідником покаяння і хрестителем. Випроси мені ласку, щоб я міг (могла) одержати прощення гріхів і міг (могла) увійти колись туди, куди ніщо скверне не може ввійти, у небесне царство. Амінь.

Молитва до Івана Хрестителя про дітей

Святий Іван Хреститель, відверни біду і гірку безнадійну нужду. Дітей Своїх Я не картаю, виправитися я їм велю. Хочу, щоб жили дружно, в мирі, створивши затишок у своїй квартирі. Знайшли роботу, щастя, радість, і зустріли гідно старість. Коли хворіють, одужували, святою водицею утолялись. Не зраджували, не блудили, в сім’ї весь час проводили. О, Іван, нехай не здаються, коли проблеми залишаються. Дозволь їм злидні відкинути і зі світу негайно не згинути. Нехай покаються перед Богом і не ридають над порогом. В ім’я Отця, і Сина, і святого духа. Амінь.

Молитва до Івана Предтечі про зцілення від головного болю

Хрестителю Господній, проповідник покаяння, не відвернися від мене, кається, але разом з Силами небесними молися до Господа і Владиці про мене негідного, сумного, немічного, і впавшого у багато гріхів, змученого неспокійними думками розуму мого: я — вмістилище справ злих, немає кінця моїм гріховним звичкам, розум мій прикутий до речей земних, сам я часом не знаю, що творю. До кого прийду за допомогою я, щоб врятуватися душі моїй? Тільки до тебе, Святий Іван, чиє ім’я означає “благодать”, адже я знаю, що для Господа ти після Богородиці вище всіх народжених людей, адже тобі дано було Богом торкнутися зверху Царя Христа, який взяв на Себе гріхи світу, жертовного ягняти Божого. Молися ж до нього про грішну душі мою, щоб хоча б з цього моменту, в не в дитинстві, але в дорослому віці я свідомо взяв на себе тягар чесноти і отримав нагороду за своє виправлення і кілька справ благих. О, Хрестителю Христовий, Предтеча, якого вшановуємо, останній з пророків, перший по благодаті з мучеників, наставник постніков і пустинників, вчитель чистоти і найближчий друг Христів, тобі молюся до тебе приходжу: не відкинь мене, не залиш без твого заступництва, але допоможи мені встати з грязі багатьох моїх гріхів; обнови мою душу покаянням, немов другим хрещенням, бо ти перший проповідував і Сповідь, і Хрещення: омивав водами Йордану гріхи предків і наших прабатьків, покаянням ж очищав кожної справи грішні; очисти ж і мої гріхи, і подай мені увійти туди, куди ніхто кепський не може увійти: в Царство Небесне. Амінь.

Молитва до Івана Хрестителя для заспокоєння душі

Хрестителю Христовий, чесний Предтечі, крайній пророче, перший мученику, постників і пустельників наставнику, чистоти вчителю і ближній друже Христовий! Тебе молю, і тобі вдаючись не відкинь мене від твого заступництва, не покинь мене занепалого багатьма гріхи; обнови душу мою покаянням, яко другим хрещенням; очисти мене, гріхи оскверненнаго, і понуди внити, іможе нічтоже входить, в Царство Небесне. Амінь.