Успенський піст 2023 року: календар харчування, що можна і не можна робити

Успенський піст 2023 року починається 14 серпня та закінчується 27 серпня. Він духовно та тілесно підготовлює вірян до Успіння Пресвятої Богородиці — одного з найбільших церковних свят серпня. Що можна і не можна їсти під час Успенського посту?

Успенський піст триває два тижні і завершується напередодні Успіння Пресвятої Богородиці. Саме слово "успіння" в церковній традиції означає фізичну смерть тіла, коли душа переходить в інший світ. Серед вірян існує думка, що після розп'яття і воскресіння Христа смерті в звичному розумінні просто не існує.

Успенський піст: що він означає

Згідно з церковними переказами Діва Марія все своє життя дотримувалася суворої помірності в стравах, але за три дні до свого успіння взагалі перестала вживати їжу, пила лише воду. Тому віряни покладають на себе обмеження, наслідуючи приклад Богородиці.

Під час Успенського посту також святкують два важливих церковних свята. Перший день посту це також Медовий спас або Маковія (віряни традиційно називають його Походження Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього). До храмів несуть мед, мак, польові квіти і трави на освячення, а також виносять на вулиці Хреста, щоб захиститися від хвороб.

Яблучний спас припадає на 19 серпня і цього дня традиційно освячують яблука. Християни ж називають його Преображення Господнє. Встановили свято на честь згадки про подію, яка трапилася на горі Фавор, куди Ісус Христос пішов разом з трьома найближчими учнями, щоб помолитися. Там, за словами апостола Матвія, він "перетворився перед ними, і просіяло обличчя Його, як сонце, одяг Його став білим, як світло".

Як провести Успенський піст

Всі багатоденні православні пости мають спільні риси. За суворістю Успенський піст можна порівняти лише в Великим постом, тому що віряни повинні повністю утримуватися від їжі тваринного походження, молочних продуктів, риби та морепродуктів. Невелике послаблення, коли дозволено вживати рибу, можливе лише в день Преображення Господнього.

Завдяки великому різноманіттю продуктів рослинного походження, овочів, фруктів, грибів, які дарує природа в серпні, під час Успенського посту можна створити повноцінний та поживний режим харчування з усіма потрібними вітамінами.

Успенський піст: меню за днями

Понеділок, середа, п'ятниця (14, 16, 18, 21, 23, 25 серпня) — віряни повинні дотримуватися сухоїдіння. Тобто можна вживати в їжу сухофрукти, овочі, фрукти, горіхи, пророщене зерно, мед. Гаряча їжа заборонена.

Вівторок, четвер (15, 17, 22, 24 серпня) — дозволено їсти гарячу їжу без додавання олії. Можна вживати каші, печену і варену картоплю, супи, печені і тушковані гриби, овочі.

Субота, неділя (19, 20, 26, 27 серпня) — допускається гаряча їжа з додаванням олії. Можна їсти супи, печену і варену картоплю, каші, печені і шуковані гриби, овочі. У розумних кількостях можна пити навіть червоне вино.

У свято Преображення Господнього (19 серпня) відбувається легке послаблення посту, коли вірянам дозволяють їсти рибу та рибні продукти, додавати олію незалежно від дня тижня та пити червоне вино.

Крім відмови від м'ясних, рибних, молочних продуктів під час посту віряни також дотримуються певних обмежень в поведінці. Піст — особливий період турботи про свою душу. Віряни відвідують богослужіння, багато моляться, думають про свої гріхи.

Чи можна робити весілля в Успенський піст? Ні, в цей період віряни повинні повністю віддати себе Богу. Також заборонено влаштовувати гуляння, розважатися, гучно сміятися, веселитися. Священнослужителі радять відмовитися від вживання алкоголю та інших шкідливих звичок.

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