Успенський піст 2025 року: коли починається і закінчується, правила

Успенський піст 2025 року / © unsplash.com

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Піст — це особливий час, коли віряни обмежують себе у їжа та очищаються духовно за допомогою молитви.

Успенський піст 2025 року: коли починається і скільки триває

Успенський піст (в народі відомий як Спасівка) завжди триває два тижні і завершується в день, коли віряни святкують Успіння Пресвятої Богородиці (15 серпня за новоюліанським календарем). А це означає, що він розпочнеться 1 серпня і завершиться 14 серпня.

Це суворий період, коли вірянам забороняється вживати в їжу продукти тваринного походження, зокрема, м’ясні, молочні та рибні. Рекомендується вести спокійне життя, більше молитися, ходити до церкви.

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Успенський піст: меню за днями

Понеділок, середа, п’ятниця:

Сухоїдіння — дозволяється лише сира рослинна їжа, така як фрукти, овочі, хліб, горіхи, сухофрукти, мед.

Вівторок, четвер:

Дозволена варена їжа без олії (каші, супи, тушковані та печені овочі).

Субота, неділя:

Дозволена варена їжа з додаванням олії, іноді дозволяється трохи вина.

Також слід звернути увагу, що риба дозволена лише на свято Преображення Господнього (6 серпня), а у інші дні посту риба і морепродукти заборонені.

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Хто може не дотримуватися посту

Піст — це важливий період для всіх вірян, але якщо він може нашкодити, тоді священники радять його не дотримуватися.

Наприклад, утриматися від Успенського посту рекомендовано дітям до 14 років, адже вони потребують збалансованого харчування для здоров’я.

Літнім та важкохворим людям, вагітним та жінкам, які годують, також не варто дотримуватися будь-яких обмежень в їжі. Якщо ви виконуєте важку фізичну роботу, поститися не обов’язково.