Успіння праведної Анни 2026 року: що категорично заборонено робити та які прикмети віщують долю

День Успіння праведної Анни 2026 / © pexels.com

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25 липня віряни вшановують Успіння святої Анни — матері Пресвятої Богородиці та однієї з найшанованіших постатей у християнській традиції. У народі цей день здавна був оповитий особливими звичаями, прикметами та заборонами, яких намагалися дотримуватися заради щастя і благополуччя в оселі.

Що символізує Успіння святої Анни

Свято присвячене завершенню земного життя праведної Анни — матері Діви Марії. Християни вірять, що її життя стало прикладом глибокої віри, терпіння та відданості Богові. Саме тому до святої Анни часто звертаються з молитвами про народження дітей, здоров’я малюків, щасливе материнство та сімейну злагоду.

Що не можна робити на Успіння святої Анни

У народній традиції цей день супроводжувався низкою пересторог.

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Наші предки вірили, що на свято не варто:

сваритися, лихословити та ображати інших;

бажати комусь зла або провокувати конфлікти;

влаштовувати галасливі гуляння;

проводити весілля чи заручини;

виходити надвір пізно ввечері без потреби.

Особливу увагу приділяли вагітним жінкам. Вважалося, що їм слід відпочивати та уникати будь-якої важкої роботи. Водночас повна бездіяльність також не схвалювалася — помірна праця по господарству вважалася корисною та благословенною.

Народні прикмети на 25 липня

Успіння святої Анни здавна було днем спостережень за природою. Люди вірили, що погода та поведінка тварин можуть підказати, якою буде осінь і майбутня зима.

Найпоширеніші прикмети:

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ясна та тепла погода віщує сувору зиму;

дощ цього дня обіцяє сніжну зиму;

якщо лелеки починають збиратися у зграї — холод прийде рано;

великі мурашники свідчать про морозну зиму.

Традиції свята

Цього дня віряни відвідують храм, моляться за здоров’я дітей та рідних, просять у святої Анни захисту для сім’ї та добробуту для дому. Також заведено допомагати близьким, підтримувати нужденних і проводити час у родинному колі.

Вважалося доброю справою помиритися з тими, з ким були непорозуміння, та відпустити старі образи. Саме тому свято асоціюється з миром, турботою про близьких і духовним очищенням.

FAQ

Коли святкують Успіння святої Анни 2026 року?

За новоюліанським календарем, яким користується Православна церква України, Успіння святої Анни святкують 25 липня.

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Що не можна робити на Успіння святої Анни?

За народними віруваннями, цього дня не слід сваритися, лаятися, влаштовувати гучні святкування, проводити весілля та перевтомлюватися важкою фізичною працею. Особливо це стосувалося вагітних жінок.

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