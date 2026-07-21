Успіння Пресвятої Богородиці 2026 року / © pexels.com

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Після переходу більшості українських церков на новоюліанський календар багато вірян продовжують плутатися в датах.

Коли Успіння Пресвятої Богородиці 2026 року

2026 року дата святкування залежить від церковного календаря:

новоюліанський — 15 серпня 2026 року (субота);

юліанський — 28 серпня 2026 року (п’ятниця).

Саме 15 серпня Успіння святкують Православна церква України та Українська греко-католицька церква, які перейшли на новий календар. Частина православних громад, що залишилися на юліанському календарі, святкують 28 серпня.

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Чому дата свята змінилася

Від 2023 року більшість українських церков перейшла на новоюліанський календар для нерухомих свят. Через це всі такі церковні дати змістилися на 13 днів раніше.

Саме тому Успіння Пресвятої Богородиці, яке десятиліттями святкували 28 серпня, тепер для більшості українських вірян припадає на 15 серпня. При цьому змінилася лише календарна дата, а не зміст чи значення самого свята.

Що означає Успіння Пресвятої Богородиці

Слово «успіння» означає не трагічну смерть, а мирне засинання. Згідно з церковним переданням, Діва Марія завершила свій земний шлях, після чого була вознесена до Небесного Царства.

Саме тому це свято не є днем скорботи. Навпаки, воно символізує перемогу життя над смертю, надію на воскресіння та вічне життя з Богом. Під час святкових богослужінь священнослужителі використовують блакитні ризи, що символізують чистоту Богородиці.

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Народні традиції на Першу Пречисту

В українській культурі свято відоме також під назвою Перша Пречиста. Воно знаменує завершення Успенського посту та збігається із закінченням основних польових робіт.

До найпоширеніших традицій належать:

відвідування храму та участь у святковій літургії;

молитви до Пресвятої Богородиці за здоров’я і благополуччя родини;

освячення нового хліба та колосся;

сімейний святковий обід після завершення посту;

початок сезону сватань і весіль, який традиційно тривав до Різдвяного посту.

У багатьох регіонах України саме після Першої Пречистої починали робити запаси на зиму, солити овочі, збирати горіхи та завершували жнива.

Що можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці

Церква рекомендує провести цей день у молитві та добрих справах.

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У свято прийнято:

відвідати богослужіння;

подякувати Богові за прожитий рік і врожай;

провести час із рідними;

допомогти нужденним;

попросити у Богородиці заступництва для сім’ї.

Чого не варто робити

Як і в інші великі церковні свята, вірянам рекомендують уникати:

сварок та образ;

важкої фізичної праці без нагальної потреби;

лихослів’я;

надмірних веселощів, що не відповідають духовному змісту дня.

Головний сенс свята полягає не в дотриманні народних забобонів, а в молитві, духовному спокої та вдячності.

FAQ

Коли Успіння Пресвятої Богородиці у2026 року?

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2026 року більшість українських православних і греко-католиків святкуватимуть Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня за новим календарем. За старим стилем свято припадає на 28 серпня.

Що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці?

У цей день не рекомендується сваритися, ображати інших, займатися важкою фізичною працею без потреби чи нехтувати богослужінням. Натомість варто присвятити час молитві, спілкуванню з родиною та добрим справам.

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