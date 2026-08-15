Успіння Пресвятої Богородиці 2026 року: ці сильні молитви варто прочитати кожному у велике свято

Успіння Пресвятої Богородиці: п’ять молитв, які потрібно прочитати / © Pixabay

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Цей день присвячений завершенню земного життя Діви Марії та її вознесінню до Небесного Царства. Для мільйонів людей свято є нагодою звернутися до Божої Матері з щирою молитвою, попросити захисту, здоров’я, миру та благословення для своїх рідних.

Вважається, що молитви, виголошені цього дня з відкритим серцем і глибокою вірою, допомагають знайти душевний спокій, зміцнити надію та відчути духовну підтримку.

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Чому моляться на Успіння Пресвятої Богородиці

У день Успіння віряни дякують Божій Матері за її заступництво та просять:

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захистити родину від бід і негараздів;

дарувати здоров’я та довголіття;

допомогти у важких життєвих обставинах;

зміцнити віру та подарувати душевний мир;

благословити дітей і близьких;

оберігати Україну та її народ.

Найважливішим у молитві є не кількість прочитаних слів, а щирість, покаяння та довіра до Бога.

Коли краще читати молитви

Особливою традицією є молитва вранці перед початком дня або після відвідування храму. Якщо немає можливості побувати на богослужінні, можна помолитися вдома перед іконою Пресвятої Богородиці, запаливши свічку та відкинувши сторонні думки.

Молитва до Пресвятої Богородиці про захист

О Пресвята Владичице Богородице, прийми мою смиренну молитву. Покрий мене Своїм чесним омофором, захисти від усякого зла, настав на шлях добра та допоможи жити за Божими заповідями. Не залишай мене у хвилини випробувань, даруй мир моєму серцю, зміцни мою віру та випроси для мене Божу милість. Амінь.

Молитва про здоров’я та Божу допомогу

Пресвята Богородице, Мати Господа нашого Ісуса Христа, вислухай моє прохання. Випроси у Свого Сина здоров’я для мене та моїх рідних, зміцни наші сили, допоможи подолати труднощі й наповни серця любов’ю, терпінням і надією. Амінь.

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Молитва про мир і добробут

О Пречиста Діво Маріє, будь нашою Заступницею перед Господом. Збережи наші оселі від нещастя, даруй мир сім’ям, благослови працю, наповни життя добром, злагодою та взаємною любов’ю. Амінь.

Авторська молитва про мир в Україні

Пресвята Богородице, покровителько всіх, хто звертається до Тебе з вірою, огорни Україну Своєю материнською любов’ю. Захисти людей від горя, зміцни тих, хто переживає випробування, благослови захисників, даруй мир, справедливість і надію. Нехай у кожному домі запанує спокій, а серця наповняться любов’ю та милосердям. Амінь.

Авторська молитва за родину

Мати Божа, прошу Тебе про благословення для моєї сім’ї. Навчи нас любити, підтримувати одне одного, прощати образи та берегти родинний затишок. Захисти наших дітей, батьків і всіх близьких від усякого лиха, допоможи долати труднощі разом і жити у Божій благодаті. Амінь.

Що ще варто зробити на Успіння Пресвятої Богородиці

У цей день християни намагаються відвідати богослужіння, подякувати Богові за прожитий рік, помолитися за рідних і тих, хто потребує підтримки. Доброю традицією вважається примиритися з близькими, допомогти нужденним, зробити добру справу або пожертвувати на благодійність.

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Успіння Пресвятої Богородиці нагадує про силу віри, надії та любові. Нехай щира молитва цього дня стане джерелом духовної підтримки, а Божа Матір оберігає вас, вашу родину та дарує мир, здоров’я і благословення.

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