Успіння праведної Анни: коли будемо святкувати 2024 року, історія свята

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Більшість церковних свят тепер святкуються на 13 днів раніше. Це стосується і Успіння праведної Анни.

Щороку віряни східного обряду святкували Успіння пресвятої Анни 7 серпня. За новоюліанським календарем дата цієї важливої церковної події змінилася. Тепер ми будемо святкувати день успіння праведної Анни 25 липня.

Свято приурочене матері Діви Марії, праведній Анні, яка здавна вважалася покровителькою жінок, особливо матерів. Цього дня їй моляться, просячи про заступництво, допомогу у вагітності, легких родів та зцілення від безпліддя.

Що означає Успіння праведної Анни: історія свята

Анна була дружиною святого Йоакима і матір'ю Пресвятої Діви Марії. Вони довго не мали дітей, але після багатьох молитов і обітниць Бог почув їхні прохання, і Анна народила Марію, яка стала Матір'ю Ісуса Христа. Анна та Йоаким завжди вважали своє батьківство благословенням від Бога, і виховали Марію в любові та побожності.

У цей день проводяться святкові літургії з молитвами та особливими церковними службами. На іконах праведна Анна часто зображується разом зі своїм чоловіком Йоакимом та дочкою Марією. Інколи її зображають окремо, зазвичай у молитві або з маленькою Марією на руках.

Успіння праведної Анни — це нагода для вірян згадати про її праведне життя та велику роль у спасінні людства через народження Марії, яка стала Матір'ю Спасителя.

Що можна і не можна робити в день успіння праведної Анни

Це важливе православне свято, а тому потрібно не лихословити, не лаятися, робити добрі справи. Негатив може накликати хвороби та біди на вас та вашу родину.

Не слід також лінуватися. Кажуть, що помірна праця приносить не лише користь, але й задоволення.

На Успіння праведної Анни зазвичай вже починають копати ранню картоплю. А ще обов'язково сходіть в ліс по гриби, а ввечері приготуйте страву з них.

Існували на Успіння праведної Анни й народні прикмети. Наприклад, якщо похмурий день, то зима буде морозною. Дощить на це велике свято, значить зима буде м'якою та сніжною.

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