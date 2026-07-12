Як швидко охолодити напій / © pexels.com

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На щастя, існує простий спосіб, який допоможе отримати бажану прохолоду всього за 10 хвилин.

Чому звичайна морозилка не завжди допомагає

Багато хто просто ставить пляшку в морозильну камеру й чекає. Проте холодне повітря охолоджує тару поступово, тому процес може затягнутися на 30–60 хвилин залежно від об’єму напою.

Є значно ефективніший метод, який прискорює охолодження без жодних спеціальних пристроїв.

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Лайфгак із вологим рушником

Все, що вам знадобиться:

паперовий або тканинний рушник;

холодна вода;

морозильна камера.

Змочіть рушник у холодній воді, добре відіжміть, щоб він залишався вологим, але з нього не стікала вода. Потім щільно обгорніть ним пляшку або банку з напоєм і поставте в морозилку приблизно на 10 хвилин.

За цей час волога в рушнику швидко випаровується та відводить тепло від поверхні тари, завдяки чому напій охолоджується значно швидше, ніж без рушника.

Чому цей спосіб працює

Секрет полягає у поєднанні низької температури морозильної камери та випаровування води з поверхні рушника. Це допомагає швидше забирати тепло від пляшки, тому рідина всередині охолоджується ефективніше.

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Особливо добре цей метод працює для:

мінеральної води;

газованих напоїв;

соків;

лимонадів;

холодного чаю.

Важливий нюанс

Не залишайте газовані напої або скляні пляшки в морозилці надовго. Якщо забути про них на годину чи більше, рідина може замерзнути, а скляна тара — тріснути або навіть лопнути.

Найкраще встановити таймер на 10–15 хвилин, щоб не пропустити потрібний момент.

Якщо потрібно швидко охолодити напій перед прогулянкою, пікніком чи приходом гостей, скористайтеся простим лайфхаком із вологим рушником. Він не потребує льоду чи дорогих пристроїв, а вже через кілька хвилин ви зможете насолоджуватися приємно прохолодною водою або улюбленим напоєм.

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FAQ

Як швидко охолодити напій без льоду?

Найпростіший спосіб — обгорнути пляшку або банку вологим рушником і поставити її в морозильну камеру на 10–15 хвилин. Завдяки цьому напій охолоджується значно швидше, ніж при звичайному заморожуванні.

Скільки часу потрібно, щоб охолодити пляшку в морозилці?

Якщо використовувати лайфхак із вологим рушником, зазвичай достатньо близько 10 хвилин. Без рушника охолодження може зайняти від 30 хвилин до години, залежно від об’єму напою та температури морозильної камери.

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