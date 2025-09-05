Узвар із власних сухофруктів: як вдома висушити яблука, груші та сливи

Узвар. / © Credits

Узвар із сухофруктів - ідеальний напій у холодну пору. Звичайно, можна придбати сушені фрукти. Втім, засушити яблука, груші і сливи можна вдома.

Як правильно висушити фрукти для узвару чи компоту, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Як сушити яблука

Вибирай стиглі, але не перезрілі плоди. Вимийте їх, видаліть серцевину та наріжте тонкими скибками - 5–7 мм. Щоб яблука не потемніли, можна на 2–3 хвилини замочити в підкисленій воді.

Сушіння

У духовці: за температури 60–70°C із привідкритими дверцятами. Час — 5–7 годин. Періодично яблука слід перевертати.

На сонці: розкладіть яблука тонким шаром на тканині, прикривши марлею, аби захистити плоди від пилу та комах. Тривалість — 2–3 дні.

В електросушарці: 6–8 годин за температури 65–70°C.

Як сушити груші

Обирайте стиглі, але тверді груші. Нарізайте їх половинками чи четвертинками. Якщо плоди великі - то тонкими скибками. Груші можна на 2 хвилини бланшувати в кип’ятку, щоб зберегти колір.

Сушіння

У духовці: 10–12 годин за температури 65–75°C.

На сонці: 3–4 дні, накриваючи марлею.

В електросушарці: 10–12 годин за температури 65–70 °C.

Як сушити сливи

Для сушіння необхідні м’ясисті сливи з щільною м’якоттю. Плоди треба вимити, розрізати навпіл, видалити кісточку. Для рівномірного сушіння можна на хвилину занурити в окріп, а потім швидко охолодити в холодній воді.

Сушіння

У духовці: 70–80 °C, 12–16 годин, дверцята трохи привідкрити.

На сонці: 4–5 днів.

В електросушарці: 14–18 годин при 70 °C.

Зберігати висушені фрукти варто полотняних мішечках, скляних банках або паперових пакетах. Тримайте їх у сухому, прохолодному місці, аби не було доступу вологи.

