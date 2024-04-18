В Англії подружжя знайшло середньовічного біса у прихованому люку над вбиральнею: фото

Форстери наводили лад у вбиральні: вони зняли дерев’яну панель та виявили велику кам’яну плиту з зображенням Лінкольна Імпа.

Подружжя Трейсі та Рорі Форстерів з Англії виявили люк у своїй ванній кімнаті з гротескним обличчям, яке надзвичайно схоже на місцевого ідола Лінкольна Імпа.

Про це повідомляє Arkeonews.

Імп – це міфічна істота з фольклору XVI століття. Про цього чарівного диявола ходили легенди.

Також читайте В Англії знайшли скарбницю із золотими монетами Стародавнього Риму: хто її вже викупив

В одній з історій йшлося, що сатана послав його та його друга сіяти хаос у північній Англії. У соборі Лінкольна імп розбивав вітражі, знищував меблі та знущався з єпископа. В один момент з релігійної книги з'явився ангел, який і перетворив найзлобнішого біса на камінь.

Подружжя Форстерів нещодавно заїхало у новий будинок, пише BBC. Він був збудований колегією священників у XIII столітті в Міністерському дворі на південь від собору.

Форстери наводили лад у вбиральні: вони зняли дерев’яну панель та виявили велику кам’яну плиту з зображенням Лінкольна Імпа.

Імп – це міфічна істота з фольклору XVI століття

У роті міфічної істоти був отвір. Ймовірно, це був або пісуар або якийсь дренаж.

Експерт з Lincoln Civic Trust підтвердив, що це був водосток середини або кінця XIV століття.

"Коли ви дивитеся на фасад будинку, він виглядає досить історично. Але знайти щось всередині – це дивно", – заявила Трейсі Форстер.

Подружжя зауважило, що пишається історією свого будинку.

"Увесь будинок має начебто порожнисті стіни, тож ми одразу подумали, що їх може бути більше. Зараз ми майже впевнені в цьому", – розповів Рорі Форстер.

Ймовірно, попередній власник цього будинку, що жив у ньому понад 20 років, знав про міфічну істоту у вбиральні, додав він.

Нагадаємо, у Йоркширі 1994 року власнику продали перстень за кілька сотень фунтів. Але нещодавно з’ясувалося, що це рідкісна знахідка вартістю 30 тисяч фунтів стерлінгів (1 298 440 грн). Артефакт лежав майже 30 років у шафі.

Читайте провідні новини дня: