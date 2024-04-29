В чому краще запікати м’ясо, рибу, овочі: що вибрати — фольгу, пергамент чи рукав

Фольга, рукав для запікання чи пергамент — що вибрати для запікання

Вже зовсім скоро християни Східного обряду святкуватимуть Великдень. Крім пасок та іншої смачнющої випічки, українці традиційно до свята запікають м'ясо та рибу.

У чому простіше та головне безпечніше запікати рибу, свинину, курку, овочі в духовці — у фользі, рукаві чи пергаменті? Що найкраще використати для приготування тієї чи іншої страви? Які переваги того чи іншого запікання?

Запікання у фользі

Переваги фольги

Це найшвидший спосіб приготування страв. Якщо на відкритому деку два кілограми м’яса готуватиметься близько 2,5−3 годин, м'ясо, загорнуте у рукав приготується через 1,5 години, вкрите пергаментом — через 2 години, то м’ясо, загорнуте у фольгу, найшвидше — через 1−1,5 години.

М’ясо чи риба запікаються у власному соку, вони не варяться, і той же час не пересихають, а рівномірно пропікаються. Гарнір, приготований разом з основним продуктом, стає смачнішим і вбирає в себе сік основної страви.

Великі шматки м’яса, приготовані у фользі, виходять м’якими та смачними навіть без маринування. Достатньо натерти їх перцем, часником і герметично загорнути.

Не використовується жир, страва виходить м’якою, соковитою і більш дієтичною. В їжі зберігається корисними елементи, які зазвичай руйнуються при смаженні.

Запікати у фользі можна за температури до 600 °C., для порівняння, термостійкий поліетилен безпечний за температури до 220 °C, пергаментний папір — до 200 °C.

Що не можна запікати у фользі, а що можна, особливості застосування

У фольгу сміливо можна загортати будь-яке м'ясо, рибу, картоплю, буряк, інші овочі.

Під час взаємодії з повітрям алюміній покривається захисною плівкою оксиду, який не дає йому окислюватися. Але, якщо додати до продуктів чи в маринад кислоту або луг, вони цю плівку оксиду розчиняють. Тому, якщо ви хочете запекти рибу з соком лимона чи м'ясо, замариноване з оцтовим маринадом, фольгу використовувати не можна.

Матовий бік фольги добре пропускає тепло і жар, а блискучий відображає. Тому при запіканні продуктів матовий бік фольги має бути зовні, а блискучий всередині. Блискучим боком назовні кладуть фольгу, коли потрібно знизити нагрівання продуктів. Таким чином виріб можна захистити від підгоряння чи пересушування.

Як використовувати рукав для запікання

Рукав для запікання виготовляється із жаростійкого поліетіленфталата -- інертного матеріалу, який за дотримання температурних обмежень (220−230°C) не виділяє шкідливих речовин.

Для приготування продукту, слід просто відрізати рукава стільки, скільки необхідно, щоб помістити продукт у рукав і зав’язати з обох боків. Потім у рукаві потрібно зробити кілька невеликих проколів, щоб виходила зайва пара. Інакше рукав роздується, може зачепити гарячі стінки духовки та тріснути.

Якщо хочеться отримати гарну скоринку, за 10−15 хвилин до закінчення приготування розрізати рукав ножицями, відгорнути край і запікати ще трохи.

Запікаємо у пергаменті

Найбільшою перевагою пергаменту порівняно з полімерними плівками є його біологічна інертність, повітропроникність, вологостійкість, завдяки чому продукти «дихають».

Пергаментний папір із силіконовим просоченням дозволяє зручно запікати м’ясо, рибу, овочі.

Пергамент простий у використанні, потрібно відірвати шматок, скласти його вдвоє, на середину паперу покласти їжу, згорнути кінці і викласти все на деко.

Для\я випічки пергамент просто незамінний.

Отже, в чому краще запікати продукти?

В чому краще запікати м'ясо та птицю

У фользі це буде найшвидше, страва вийде соковитою.

це буде найшвидше, страва вийде соковитою. М’ясо в рукаві готується дуже рівномірно, за відчуттями більше схоже на приготування на парі, але іноді соку надто багато, і вміст рукава виходить просто вареним.

готується дуже рівномірно, за відчуттями більше схоже на приготування на парі, але іноді соку надто багато, і вміст рукава виходить просто вареним. Запікати м’ясо і рибу в пергаменті стало можливо завдяки силіконовому шару.

В чому краще запікати рибу

Запікати рибу можна пергаменті. Додати туди овочі, приправи і трохи лимонного соку. Пергамент збереже вологу й аромати.

Додати туди овочі, приправи і трохи лимонного соку. Пергамент збереже вологу й аромати. Якщо ж потрібна більш підсмажена риба, то вибирайте фольгу.

В чому краще запікати овочі

Приготовлені в пергаменті овочі ідеальні. Вони готуються немов на парі, у своєму соку, зберігаючи всі корисні мікроелементи.

овочі ідеальні. Вони готуються немов на парі, у своєму соку, зберігаючи всі корисні мікроелементи. Якщо температура при готуванні овочів не має перевищувати 230 °C, то можна використовувати рукав для запікання, а якщо потрібна вища температура, беріть фольгу.

Для хрусткої скоринки використовуйте пергамент, а якщо хочеться м’яких овочів — фольгу чи плівку.

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