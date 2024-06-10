В чому різниця між бурбоном та віскі: усе, що ви хотіли б знати про популярні алкогольні напої

Багато українців плутає поняття віскі і бурбон. Але, якщо ви зрозумієте різницю між цими двома алкогольними напоями, то зможете краще підбирати правильне закушування, відкриваючи для себе нові смаки.

Що таке віскі та бурбон

Віскі — це міцний алкогольний напій, який охоплює велику кількість різних сортів. Буває японський, канадський, шотландський віскі, а бурбон — це ще один сорт цього напою. Він, мабуть, є найвідомішою домашньою версією серед жителів США, адже бурбон готують з кукурудзи, яке є основним ферментованим зерном американців.

Не кожне віскі може бути бурбоном. Щоб його так класифікувати, напій повинен на 51% складатися з кукурудзи. Як правило, використовують солодкий тип цієї культури. Також існують й інші вимоги. Зокрема, одне з правил стосується деревини, в якій витримують цей напій. Використовують для цього лише дубові обвуглені бочки (при цьому тільки американський білий дуб). Процес обвуглювання — це потрапляння полум'я на внутрішні стінки ємності. Завдяки теплу всередині виникають сполуки, які й асоціюються зі смаком віскі.

Також бурбон витримують лише у нових бочках, що відрізняє його від інших міцних алкогольних напоїв, які можна витримувати у тих ємностях, які вже раніше використовувалися для цього. Тобто бурбон має певну чистоту, оскільки його смак не вбирає в себе нотки інших напоїв.

Хоча майже 95% бурбону виготовляються в Кентуккі (США), він не обов'язково повинен походити з цього штату. Кентуккі до нині залишається справжнім оплотом бурбону, адже тут вирощують кукурудзу, яка підходить для його виготовлення. Клімат також сприятливий для витримування бурбону.

Якщо ви обираєте бурбон на подарунок, можете також звернути увагу на напої, що виготовлені в Техасі (Balcones) або Вашингтоні (Dry Fly). Тут виробники часто експериментують з різними зернами, щоб отримати цікаві варіанти смаку.

Ще однією важливою річчю, яку потрібно знати про бурбон, є його міцність. В готовому продукті вона повинна бути не менше 40%. Якщо говорити про різні сорти віскі, то, безперечно, бурбон є солодшим, дещо м'якшим. Його часто додають як інгредієнт до різних коктейлів.

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