В чому секрет смачних котлет: кухарі поділилися трюками, які допоможуть зробити фарш "повітряним"

Здавалося б, що може бути простішим за приготування котлет. У м'ясний фарш додаєте розмочений білий хліб, яйце, цибулину, перець та сіль — і готово. Однак, в декого ця страва може розвалюватися на сковороді і бути сухою. А в інших котлети виходять соковитими та "повітряними". В чому ж секрет?

Готуйте фарш самостійно

З магазинного фаршу у вас ніколи не вийде таких смачних котлет, як з домашнього, який ви самостійно прокрутили в м'ясорубці. Більше того, соковиті та "повітряні" котлети вийдуть, якщо змішати 2, а то й 3 різних види м'яса, наприклад, яловичину, курку та баранину.

Правильний хліб та обсмажена цибуля

Білий хліб вважається важливим компонентом фаршу. З'явився він в рецепті зовсім не для того, щоб заощадити. Коли ви розмочуєте в молоці білий батон, то він надає майбутній страві соковитості і ніжності. Без нього фарш вийде як на кебаб. Беріть для котлет вчорашній, трішки підсушений батон, оскільки свіжий та м'який надає страві ледь помітну кислинку. Кірки слід видалити, а м'якоть нарізати на шматочки і змочити в холодному молоці.

Цибулю найкраще нарізати кубиками, а потім злегка обсмажувати в олії. Тільки після цього відправляйте її в м'ясорубку, щоб прокрутити разом з м'ясом.

Вершки і масло

Дехто додає до фаршу жир чи сало, які під час смаження розтоплюються, що надає котлетам соковитості. Однак, щоб страва вийшла більш еластичною і "повітряною" краще додати вершки і невеликий шматочок розм'якшеного вершкового масла. Вершки кухарі рекомендують вводити у фарш у два етапи. Спочатку перша половина додається, коли прокручені м'ясо, цибуля та хліб. Фарш солиться і перчиться, а потім вимішується руками. Потім додається друга половина вершків і розм'якшене вершкове масло. Після цього фарш ще раз вимішується до однорідності, посуд накривається харчовою плівкою і залишається в холодильнику на 1 годину.

Колотий лід

Коли фарш охолоне, починається найбільш цікавий секрет. У м'ясну суміш додається колотий лід. Саме завдяки цьому інгредієнту котлети вийдуть пишними і дуже соковитими. На 0,5 кг фаршу потрібно взяти 5-6 стандартних кубиків льоду, викласти у поліетиленовий пакет, подрібнити кухонним молотком і відправити у миску з фаршем. Не забувайте ще раз все добре вимішати і тільки після цього формуйте котлетки. Якщо у вас не виходить одразу посмажити всі котлети, то частину краще відправити в морозильну камеру, щоб лід не розтанув.

Смажте правильно

Найважливіше правило — викладати котлети у добре розігріту сковороду з олією, а потім обсмажувати на досить сильному вогні до рум'яної скоринки. Вогонь при цьому не потрібно зменшувати. Потім перевернути котлети, обсмажити з іншого боку, зменшити вогонь, накрити сковорідку кришкою і смажити до готовності.

Існує ще один варіант приготування. Спочатку обсмажуєте з двох боків до рум'яної скоринки, а потім відправляєте в розігріту до 180 градусів духовку. Вистачить 15 хвилин, щоб страва була готова.

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