В чому замочити насіння огірків, щоб воно швидше проросло: два ефективних копійчаних засоби

Досвідчені городники стверджують, що саме ці два розчини найкраще впливають на насіння огірків.

Перший розчин – це гумат калію, який сприяє розвитку кореневої системи, дезінфікує насіння і бореться з хвороботворними мікроорганізмами.

Для його приготування потрібно розчинити 1 мл гумату калію в 100 мл теплої води і замочити насіння на 1-2 години. Як тільки насіння набубнявіє, розчин зливають, а насіння висаджують у землю або укладають для пророщування.

Другий розчин – це перекис водню, який легко знайти в аптеці за невеликі гроші.

Якщо замочити насіння в розчині перекису водню (3%) на 20-30 хвилин, воно не лише пройде дезінфекцію, але й насититься киснем, що активізує всі внутрішні процеси.

Перекис водню допомагає розм'якшити оболонку насіння, тому воно проросте швидше.

Городники, які віддають перевагу готовим засобам, можуть використовувати рідкий розчин на основі біогумусу. У цьому розчині насіння слід замочувати протягом доби. Цей засіб універсальний і підходить не лише для огірків, але й для томатів, перців та інших рослин.

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