У чому замочити сірий і жовтий тюль, щоб став білосніжним: найкращі методи відбілювання

Чим відбілити тюль від жовтизни та сірості / © pixabay.com

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Напевно, всі господині стикаються з проблемою сірості та жовтизни тюлю. Особливо це стосується кухонних фіранок, де жир і пил, осідаючи на тюль, утворюють такі плями, які практично неможливо вивести. Звичайні пральні порошки та відбілювачі не завжди справляються з таким непосильним завданням, а агресивні хімічні засоби можуть пошкодити делікатну структуру тканини. Втім, є декілька способів замочування, якими користувалися ще наші бабусі. Вони на відмінно впораються з відбілюванням тюлю, не пошкодивши його.

У чому замочити тюль, щоб став білосніжним: ефективні способи, перевірені часом

Кисле молоко. Так цей метод може здатися дещо дивним, але він добре впорається з сірістю та жовтими уїдливими плямами. Замочіть тюль у кислому молоці на кілька годин, його можна розвести водою, щоб рідина повністю покрила тканину. Молочна кислота м’яко видаляє пил, сірість і забруднення, не шкодячи делікатній тканині. Після молока фіранки потрібно добре прополоскати в прохолодній воді з додаванням столового оцту. Це усуває запах, закріплює відбілюючий ефект і робить тканину м’якою. Використання оцту безпечніше за промислові відбілювачі. Продукт не містить хлору, не руйнує волокна й не шкідливий для здоров’я. А фіранки після такої процедури стануть білосніжними, наче щойно з магазину.

Лимонна кислота також на відмінно впорається з відбілюванням тюлю. Розчиніть 2 столові ложки лимонної кислоти в теплій воді. Замочіть тюль на 2–3 години. Такий розчин ефективно бореться з жовтизною й освітлює тканину. Після обробки лимонною кислотою добре виполощіть тюль у чистій воді без мийних засобів. Сушіть у розправленому вигляді в тіні, щоб не було жовтих розводів.

Щоб тюль завжди був білим, кожні три-чотири місяці повторюйте процедуру замочування. Особливо це важливо для кухонних фіранок, які швидше забруднюються. І вам не доведеться купувати новий тюль упродовж багатьох років.