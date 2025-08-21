В які дні серпня не можна копати картоплю, бо вона зіпсується і не долежить до весни

Коли у серпні не можна копати картоплю / © Фото з відкритих джерел

Кінець серпня — це час активного збору врожаю, і саме зараз більшість господарів починають копати картоплю. Однак старі сільські традиції попереджають: не кожен день серпня підходить для цього процесу. Є кілька періодів, коли краще відкласти копання картоплі, інакше бульби гнистимуть і погано зберігатимуться. Про це пише ресурс «Добрі Новини».

Повний місяць. За місячним календарем цей час вважається несприятливим. У повний місяць соки піднімаються вгору, і картопля стає дуже вологою. Такі бульби швидко проростають, стають м’якими та починають гнисти. Досвідчені городники радять чекати хоча б кілька днів після повного місяця.

Молодик. Також невдалий період для копання картоплі. У цей час земля ніби «порожня», і рослини слабкі. Викопана в молодик картопля дрібна, не крохмалиста і втрачає смак під час приготування. Окрім того, вона погано зберігається і може не долежати до весни.

Відразу після грози. Якщо вдарила гроза, поспішати з копанням картоплі не варто. Ґрунт у цей час перенасичений вологою, а висока температура після дощу створює сприятливі умови для фітофтори. Найкраще зачекати хоча б 3 дні, поки земля підсохне.

Великі церковні свята. На Спаса — 29 серпня, наші предки ніколи не працювали на городі, особливо не копали картоплю. Казали: «На Спаса копати — взимку з голоду плакати». Навіть якщо ви не вірите прикметам, краще використати цей день для відпочинку.