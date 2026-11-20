Якого фарбування краще уникати після 50 / © Freepik

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Після 50 років не обов’язково кардинально змінювати колір волосся, щоб освіжити зовнішність. Іноді достатньо відмовитися від надто темного однотонного фарбування на користь м’якшого відтінку з природними переливами. Правильно підібраний колір може зробити обличчя візуально свіжішим, підкреслити очі та надати волоссю об’єму. Професійні колористи радять орієнтуватися передусім на тон шкіри, природний колір волосся та кількість сивини, а не лише на модні тенденції.

5 відтінків волосся, які освіжають зовнішність після 50

Бежевий блонд. Один із найвдаліших варіантів для тих, хто хоче зробити образ легшим і світлішим. На відміну від холодного платинового блонду, бежевий має природніший вигляд, добре поєднується з різними відтінками шкіри та допомагає менш помітно замаскувати відросле коріння із сивиною.

Медовий блонд. Теплий золотавий відтінок додає волоссю візуального блиску та може освіжити обличчя, особливо якщо шкіра має теплий або нейтральний підтон. Його можна використовувати як основний колір або додати у вигляді тонких світлих пасом біля обличчя.

Світлий шоколад. Для жінок, які не хочуть ставати блондинками, чудовим рішенням буде м’який шоколадний колір. Він зберігає насиченість темного волосся, але не створює такого різкого контрасту, як чорний або дуже темний коричневий. Особливо гармонійно виглядає з карамельними відблисками.

Карамельний русявий. Поєднання русявої основи із золотавими або карамельними пасмами робить зачіску об’ємнішою та виразнішою. Цей варіант підходить тим, хто хоче зберегти природну глибину кольору, але додати йому світла.

М’який каштановий. Насичений, але не надто темний каштановий добре підкреслює карі та зелені очі. Він особливо пасує жінкам із теплим підтоном шкіри. Щоб колір не здавався пласким, варто додати кілька тонких пасом на один-два тони світліших.

Якого фарбування краще уникати після 50

Дуже чорний колір, особливо без природних переливів, може зробити риси обличчя візуально різкішими та підкреслити контраст між волоссям і шкірою. Надто холодний білий блонд також не завжди вдалий вибір: без урахування природного тону шкіри він може зробити зовнішність блідою.

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Не менш важливо уникати однотонного фарбування, яке створює ефект суцільної темної або світлої маси. Набагато природніший вигляд мають м’які переходи, тонкі пасма та поєднання кількох близьких відтінків.

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