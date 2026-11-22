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В одязі якого кольору святкувати Новий рік 2027 кожному знаку зодіаку, щоб притягнути щастя
Символічні відтінки для святкового образу Овна, Тельця, Близнят та інших знаків.
Новорічний образ може стати не лише святковим, а й символічним: астрологи пов’язують кольори з настроєм, характером і бажаннями на прийдешній рік. Для зустрічі 2027-го можна обрати відтінок, який підкреслить сильні сторони вашого знаку зодіаку, додасть упевненості або допоможе створити бажаний настрій. Це не гарантія удачі, а радше святкова традиція — спосіб налаштуватися на нові починання.
Які кольори пасуватимуть знакам зодіаку на Новий рік 2027
Овен — червоний. Енергійний колір символізує рішучість і сміливість. Якщо яскравий образ не до душі, оберіть червоний аксесуар.
Телець — зелений. Колір природи асоціюють зі стабільністю, добробутом і внутрішньою рівновагою. Гармонійний вигляд матимуть смарагдовий або оливковий.
Близнята — жовтий. Сонячний відтінок символізує цікавість, легкість і спілкування. Для стриманого образу підійде ніжний лимонний.
Рак — сріблястий. Він нагадує місячне сяйво та підкреслює чуттєвість і мрійливість. Сріблястий можна поєднати з білим або перлинним.
Лев — золотий. Цей колір асоціюють із яскравістю, щедрістю та впевненістю. Золоті деталі додадуть святковості навіть простому вбранню.
Діва — бежевий. Спокійний природний відтінок символізує гармонію та практичність. Образ можна доповнити карамельними або молочними деталями.
Терези — блакитний. Ніжний колір асоціюють із рівновагою, красою та легкістю. Для вечірнього виходу підійдуть також небесний і сіро-блакитний.
Скорпіон — бордовий. Глибокий відтінок підкреслює силу характеру й загадковість. Його можна поєднати з чорним або темно-сірим.
Стрілець — фіолетовий. Колір символізує натхнення, свободу й прагнення до нового. Вибирайте насичений фіолетовий або м’який лавандовий.
Козоріг — темно-синій. Стриманий відтінок асоціюють із цілеспрямованістю та надійністю. Він пасує як до класичного костюма, так і до елегантної сукні.
Водолій — бірюзовий. Незвичний колір підкреслює оригінальність і відкритість до змін. Якщо не хочеться яскравого вбрання, додайте бірюзовий у прикрасах.
Риби — перлинний. М’який світлий відтінок символізує інтуїцію, спокій і мрійливість. Особливо святковий вигляд матиме у поєднанні з блакитним або сріблястим.
Не обов’язково вдягатися в один колір з голови до ніг: достатньо деталі, прикраси чи взуття потрібного відтінку. Найкращий новорічний образ — той, у якому ви почуваєтеся комфортно й упевнено.