Кольори одягу на Новий рік для кожного знаку зодіаку / © www.freepik.com/free-photo

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Новорічний образ може стати не лише святковим, а й символічним: астрологи пов’язують кольори з настроєм, характером і бажаннями на прийдешній рік. Для зустрічі 2027-го можна обрати відтінок, який підкреслить сильні сторони вашого знаку зодіаку, додасть упевненості або допоможе створити бажаний настрій. Це не гарантія удачі, а радше святкова традиція — спосіб налаштуватися на нові починання.

Які кольори пасуватимуть знакам зодіаку на Новий рік 2027

Овен — червоний. Енергійний колір символізує рішучість і сміливість. Якщо яскравий образ не до душі, оберіть червоний аксесуар.

Телець — зелений. Колір природи асоціюють зі стабільністю, добробутом і внутрішньою рівновагою. Гармонійний вигляд матимуть смарагдовий або оливковий.

Близнята — жовтий. Сонячний відтінок символізує цікавість, легкість і спілкування. Для стриманого образу підійде ніжний лимонний.

Рак — сріблястий. Він нагадує місячне сяйво та підкреслює чуттєвість і мрійливість. Сріблястий можна поєднати з білим або перлинним.

Лев — золотий. Цей колір асоціюють із яскравістю, щедрістю та впевненістю. Золоті деталі додадуть святковості навіть простому вбранню.

Діва — бежевий. Спокійний природний відтінок символізує гармонію та практичність. Образ можна доповнити карамельними або молочними деталями.

Терези — блакитний. Ніжний колір асоціюють із рівновагою, красою та легкістю. Для вечірнього виходу підійдуть також небесний і сіро-блакитний.

Скорпіон — бордовий. Глибокий відтінок підкреслює силу характеру й загадковість. Його можна поєднати з чорним або темно-сірим.

Стрілець — фіолетовий. Колір символізує натхнення, свободу й прагнення до нового. Вибирайте насичений фіолетовий або м’який лавандовий.

Козоріг — темно-синій. Стриманий відтінок асоціюють із цілеспрямованістю та надійністю. Він пасує як до класичного костюма, так і до елегантної сукні.

Водолій — бірюзовий. Незвичний колір підкреслює оригінальність і відкритість до змін. Якщо не хочеться яскравого вбрання, додайте бірюзовий у прикрасах.

Риби — перлинний. М’який світлий відтінок символізує інтуїцію, спокій і мрійливість. Особливо святковий вигляд матиме у поєднанні з блакитним або сріблястим.

Не обов’язково вдягатися в один колір з голови до ніг: достатньо деталі, прикраси чи взуття потрібного відтінку. Найкращий новорічний образ — той, у якому ви почуваєтеся комфортно й упевнено.

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