В холодильнику полуниці стають гіркими: ось, як потрібно зберігати ці ягоди, щоб вони залишалися солодкими

Як правильно зберігати полуницю, щоб вона не зіпсувалася / © Pixabay

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Після того, як ви придбали чи зірвали полуниці, їх потрібно ретельно переглянути. Всі ягоди, які вже мають ознаки псування чи пошкодження негайно приберіть. Черех них псування інших полуниць пришвидшиться.

Звичайно, холодильник — це найкраще місце, де можна зберігати полуниці. Для цього візьміть широку, але неглибоку тару. Ягоди в ній розкладіть в один шар.

Завдяки цьому ягоди будуть захищені від здавлювання і появи вм’ятин. Бажано на дно контейнера викласти сухий папір, який вбиратиме зайву вологу.

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Миють полуницю лише безпосередньо перед подаванням до столу. Ягоди обережно споліскують водою і просушують.

Існує ще один цікавий спосіб подовжити терміни зберігання солодкої полуниці. З неї готують простий сироп з трьох інгредієнтів: самої ягоди, цукру і води.

Для цього в невеликій каструлі змішують цукор і воду, додають промиту і очищену від “хвостиків” полуницю, варять на повільному вогні, помішуючи. Коли сироп загуснув, значить суміш готова.