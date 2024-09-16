"В кінці кінців" - так не можна казати в українській мові, як говорити правильно

Зростання кількості україномовних людей неминуче викликає і зростання помилок, які роблять люди, намагаючись перейти з російської мови на українську. Особливо часто в їх мові зустрічаються русизми - слова або словосполучення, запозичені з російської мови, так зване мовне калькування.

Одна з таких поширених помилок є словосполучення "в кінці кінців", яке є калькою російського "в конце концов". Багато хто вважає, що так перекладати цю фразу правильно, але помиляється. Як стверджують мовознавці в українській мові є одразу декілька варіантів чим замінити цей русизм.

Як правильно перекласти "в конце концов" українською, чим замінити цей вислів:

кінець кінцем,

зрештою,

врешті,

врешті-решт,

ось,

укінці,

нарешті,

а проте,

після всього,

у кінцевому результаті,

усе ж,

все-таки.

Всі запропоновані варіанти є синонімічними та можуть вживатися у різних стилях. Який варіант вибрати, залежить від контексту.

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