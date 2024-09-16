"В кінці кінців" - так не можна казати в українській мові, як говорити правильно

Говоримо українською правильно - не "в кінці кінців"
Зростання кількості україномовних людей неминуче викликає і зростання помилок, які роблять люди, намагаючись перейти з російської мови на українську. Особливо часто в їх мові зустрічаються русизми - слова або словосполучення, запозичені з російської мови, так зване мовне калькування.
Одна з таких поширених помилок є словосполучення "в кінці кінців", яке є калькою російського "в конце концов". Багато хто вважає, що так перекладати цю фразу правильно, але помиляється. Як стверджують мовознавці в українській мові є одразу декілька варіантів чим замінити цей русизм.
Як правильно перекласти "в конце концов" українською, чим замінити цей вислів:
- кінець кінцем,
- зрештою,
- врешті,
- врешті-решт,
- ось,
- укінці,
- нарешті,
- а проте,
- після всього,
- у кінцевому результаті,
- усе ж,
- все-таки.
Всі запропоновані варіанти є синонімічними та можуть вживатися у різних стилях. Який варіант вибрати, залежить від контексту.
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