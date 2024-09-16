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"В кінці кінців" - так не можна казати в українській мові, як говорити правильно

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"В кінці кінців" - так не можна казати в українській мові, як говорити правильно

Говоримо українською правильно

Говоримо українською правильно - не "в кінці кінців"

Зростання кількості україномовних людей неминуче  викликає  і зростання помилок, які роблять люди, намагаючись перейти з російської мови на українську. Особливо часто в їх мові  зустрічаються русизми - слова або словосполучення, запозичені з російської мови,  так зване мовне калькування.

Одна з таких поширених помилок  є словосполучення  "в кінці кінців", яке є калькою російського "в конце концов". Багато хто вважає, що так перекладати цю фразу правильно, але помиляється. Як стверджують мовознавці в українській мові є одразу декілька варіантів чим замінити цей русизм. 

Як правильно перекласти "в конце концов" українською, чим замінити цей вислів:

  • кінець кінцем,
  • зрештою,
  • врешті,
  • врешті-решт,
  • ось,
  • укінці,
  • нарешті,
  • а проте,
  • після всього,
  • у кінцевому результаті,
  • усе ж,
  • все-таки.

Всі запропоновані варіанти є синонімічними та можуть вживатися у різних стилях. Який варіант вибрати, залежить від контексту.

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