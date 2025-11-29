- Дата публікації
В кухні +18 °C навіть за –10 °C на вулиці: ефективний лайфгак для збереження тепла під час відключень опалення
Зберегти тепло на кухні або в будь-якій іншій кімнаті можна легко та бюджетно за допомогою одного простого лайфгака. Доступний у будь-якому будівельному магазині, він допомагає ефективно утеплити стіни за батареєю та утримувати комфортні +18 °C навіть під час перебоїв з опаленням.
Сьогодні багато українців стикаються з перебоями з опаленням та світлом, і саме через це часто замислюються, як зберегти тепло на кухні або в інших кімнатах. Особливо швидко температура падає там, де є балкон. Але є простий та бюджетний лайфгак, який допоможе утеплити кімнату без зайвих витрат часу та грошей.
Все, що знадобиться — це пінофол, який можна купити в будь-якому будівельному магазині. Це тонкий спінений поліетилен із фольговим покриттям з одного або обох боків. Для використання заміряйте висоту та ширину стіни під батареєю та відріжте шматок відповідного розміру. Пінофол легко кріпиться на рідкі цвяхи або двосторонній скотч.
Принцип його дії простий: фольга відбиває тепло назад у кімнату, не даючи йому виходити крізь стіну на вулицю. Завдяки цьому температура в кімнаті підвищується, і навіть за перебоїв з опаленням на кухні можна утримати комфортні +18 °C.
Окрім утеплення стіни за батареєю, важливо перевірити пластикові вікна. У старих або неправильно налаштованих вікнах часто з’являються щілини, через які проникає холодне повітря. Щоб утеплити вікно, переведіть його у “зимовий режим”.