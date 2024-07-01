В Мережі набирає популярності ретролайфгак, як відіпрати світлі речі до білосніжного кольору

Влітку хочеться носити лише білий одяг, але доглядати за ним часто настільки складно, що мало хто взагалі купує такі речі. Однак, є один старий спосіб прання білих речей, щоб вони не жовтіли.

Ще наші бабусі знали один лайфгак, який допоможе й сьогодні зберегти білий колір одягу, навіть, якщо ви ненароком поставили на нього пляму, що важко виводиться. Ця хитрість завоювала неабияку популярність і продовжує поширюватися соціальними мережами.

Спочатку в таз потрібно набрати дуже гарячої води. Додайте до рідини склянку харчової соди. Ретельно розмішайте до повного розчинення соди. Одразу замочіть всі білі речі, які потрібно випрати, у суміші.

Одяг потрібно залишити на деякий час, щоб сода точно встигла подіяти. Достатньо буде 30-60 хвилин, якщо немає серйозних плям. В іншому разі можете залишати надовше, зокрема, на всю ніч.

За цей час сода зруйнує хімічну структуру більшості плям. Тому після такого замочування ви зможете спокійно випрати білий одяг звичайним способом.

Якщо вам здається, що навіть після такого способу ваші речі недостатньо білі, можете спробувати ще один популярний лайфгак. Використайте неагресивний відбілювач, який не буде коштувати жодної копійки. Мова йде про сонячне світло. Ви, напевно, помічали, що з часом через ультрафіолет змушує кольори вицвітати. Тому потрібно просто розвісити білий одяг на сонці на 2-3 години. Цього вистачить для помітного результату. Це додатково ще й продезінфікує тканину.

Плями на білих речах також можна вивести за допомогою лимонного сока, адже він містить кислоту, яка є природним відбілювачем. Всього кілька крапель на місце забруднення. Після цього залишіть одяг на сонці. Пляма зникне в процесі підсихання лимонного соку.

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