В Мережі показали, як варили яйця 1914 року: кілька секретів, які будуть корисними й сьогодні

Яйця вже давно вважаються універсальним продуктом, який можна приготувати різними способами. Навіть способів варіння яєць існує декілька.

А нещодавно в Мережі показали, як варили яйця 1914 року. Виявляється існувало кілька важливих правил, про які сучасні кухарі забули. Та даремно. Тому що продукт виходить надзвичайно смачним.

У той час варені яйця вважалися не просто корисною, але ще й досить складною у приготування стравою. Наприклад, тоді яйця не було прийнято класти в холодну воду у каструлю, а потім доводити до кипіння. Спочатку рідина повинна була закипіти сама, а вже потім в неї клали яйця. Кажуть, що саме завдяки цьому методу консистенція жовтка і білка виходила ідеальною.

Також, якщо яйце відправити у кип'яток, а не в холодну воду, а потім зварити, його шкаралупа краще очищається, а смак і аромат стають дуже приємними. Після варіння яйце обов'язково відправляли в крижану воду, щоб завершився процес приготування і жовток не затвердів надто сильно.

1914 року існувало кілька варіантів варіння яєць, в залежності від того, як їх хотіли приготувати. Наприклад, для рідкого жовтка яйця потрібно було просто потримати в киплячій воді 3 хвилини, а потім одразу перенести в холодну воду.

Для сучасного варіанта яйця-пашот продукт тримали в киплячій воді вже 4-5 хвилин, а потім також занурювали у прохолодну воду.

А для твердого жовтка яйця готували мінімум 12 хвилин. Потім поміщали в холодну воду.

Тоді існувала думка, якщо варені яйця помістити у холодну воду після варіння, тоді на жовтках не буде жодного нальоту. Вони матимуть приємний і дуже яскравий жовтий колір. А щоб шкаралупа не тріскала під час варіння, до води додавали трішки солі.

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