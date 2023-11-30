В моду повернулися аристократичні старовинні імена для дівчаток, які стануть хітами 2024 року

У 2024 році на піку популярності будуть старовинні імена. Особливо ті, які починаються на букву «А». Експерти визначили, що самим хітовим ім’ям для дівчинки стане – Ада. Наступними за популярністю будуть Агнес, Агата і Аліса. Ці імена належать до аристократичних, як пише видання Express.

Що означають найпопулярніші аристократичні дівочі імена

Ада – це ім’я німецького походження, що означає «благородна або знатна». Воно є похідним від імені Аделаїда, яке розповсюджене у скандинавських країнах. Жінка із цим іменем енергійна та творча натура, завжди готова допомогти тим, хто цього потребує. Водночас може бути відвертою і нахабною, тому притягує до себе таких самих яскравих особистостей. В особистих стосунках Ада досить перебірлива, хоча шанувальників у неї дуже багато. Може вступати в шлюб із чоловіком, який старший за неї, щоб він був не лише партнером, а й наставником.

– це ім’я німецького походження, що означає «благородна або знатна». Воно є похідним від імені Аделаїда, яке розповсюджене у скандинавських країнах. Жінка із цим іменем енергійна та творча натура, завжди готова допомогти тим, хто цього потребує. Водночас може бути відвертою і нахабною, тому притягує до себе таких самих яскравих особистостей. В особистих стосунках Ада досить перебірлива, хоча шанувальників у неї дуже багато. Може вступати в шлюб із чоловіком, який старший за неї, щоб він був не лише партнером, а й наставником. Агнес – має давньогрецьке походження, означає чистоту і непорочність. Дівчина з таким ім’ям досить стримана та шаноблива, змалку добре навчається і не завдає клопоту своїм батькам. Агнес уміє добре триматися в суспільстві, хоча за стриманістю приховується вразлива та емоційна натура. З близькими вона добра і великодушна, завжди чуйна і справедлива. Агнес не кожного впустить у своє серце, тому її чоловіком стане найкращий серед найкращих.

– має давньогрецьке походження, означає чистоту і непорочність. Дівчина з таким ім’ям досить стримана та шаноблива, змалку добре навчається і не завдає клопоту своїм батькам. Агнес уміє добре триматися в суспільстві, хоча за стриманістю приховується вразлива та емоційна натура. З близькими вона добра і великодушна, завжди чуйна і справедлива. Агнес не кожного впустить у своє серце, тому її чоловіком стане найкращий серед найкращих. Агата – це ім’я має давньогрецьке походження і означає доброту, красу та м’якість. Хоча сама володарка цього імені має твердий характер, наполеглива і незалежна. Ще змалку вона звикає досягати свого, прораховуючи свої кроки наперед. Тому жінці вдається досить швидко досягти успіхів у кар’єрі та бізнесі. Агата є чудовим лідером та керівником, оскільки завжди почувається впевнено у будь-якій ситуації. В особистому житті Агата не менш успішна, вміє побудувати не лише кар’єру, а й міцну щасливу родину.

– це ім’я має давньогрецьке походження і означає доброту, красу та м’якість. Хоча сама володарка цього імені має твердий характер, наполеглива і незалежна. Ще змалку вона звикає досягати свого, прораховуючи свої кроки наперед. Тому жінці вдається досить швидко досягти успіхів у кар’єрі та бізнесі. Агата є чудовим лідером та керівником, оскільки завжди почувається впевнено у будь-якій ситуації. В особистому житті Агата не менш успішна, вміє побудувати не лише кар’єру, а й міцну щасливу родину. Аліса – це похідне ім’я від давньогерманського Аделаїда. Аліса змалку чесна і прямолінійна особистість, має вроджене почуття справедливості та гідності. Вона вміє відстоювати свої права, а також захищає тих, хто зазнав несправедливої кривди. Аліса високо цінує своїх рідних, намагається усіляко їх підтримати. У жінки дуже багато прихильників, але своє серце вона віддає тому, кого по-справжньому покохає.

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