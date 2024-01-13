В одній з областей оголошено штормове попередження: очікується ожеледиця та сильний вітер

Від 0:00 сьогодні, 13 січня, до 20:00 неділі, 14 січня, в Одесі та області буде хмарно і дуже вітряно, пориви вітру досягнуть 15-17 м/с.

Про це повідомляє прес-служба мерії міста.

Зазначається, що на неділю оголошено штормове попередження: протягом доби 14 січня по Одесі та області збережеться ожеледиця. Вночі в місті температура буде 3-5°С морозу, а 0-2°С тепла.

В Одеській області — температура вночі 3-8°С морозу, вдень - від 2°С морозу до 3°С тепла. На автошляхах регіону ожеледиця, вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів", - наголошують у міській раді.

Людей попереджають, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою - через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. Цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, погода в Україні буде з морозом до -18° та снігом. Місцями - сильний вітер та хуртовина. Детальніше читайте у матеріалі ТСН.ua.

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