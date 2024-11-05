В поліції розповіли, навіщо водіям стукати по капоту автомобіля після настання холодів

В листопаді погода в Україні різко змінюється, вже часто приходять справжні зимові холоди, а це загрожує водіям не лише неприємностями на дорозі, але й іншими зовсім неочевидними проблемами.

Про одну з таких проблем попередили в Національній поліції.

В відомстві нагадують, коли температура повітря падає, то це змушує безпритульних тварин шукати захисту в дуже дивних місцях. Часто вони створюють собі притулки від холоду в транспортних засобах, які українці залишають на вулиці.

Перелякані тварини намагаються сховатися не лише від негоди, але й від людей, а тому водії не завжди можуть побачити їх під машиною. Тому поліцейські закликають щоразу, коли ви збираєтесь кудись їхати, спочатку голосно постукати по капоту. Такий гучний звук повинен злякати тварину і допоможе уникнути гибелі.

Також правоохоронці рекомендують час від часу перевіряти простір під капотом перед тим, як сісти за кермо улюбленого транспортного засобу. Не полінуйтесь і зазирніть в простір біля колес, у вихлопну трубу, днище. Чотирилапі полюбляють ховатися саме в таких місцях.

Читайте також: