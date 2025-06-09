В пральній машині заплутуються речі: простий, але ефективний лайфгак, щоб цьому запобігти

Навіщо класти виделку в пральну машину / © Pixabay

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Виявляється, запобігти цьому допоможе звичайна виделка. Про незвичайний метод використання столового приладдя розповіла експертка Мелісса Мейкер.

Виделка, розміщена всередині барабану, ефективно запобігає виникненню плутанини з речей в пральній машині.

Мелісса також додала, що це не сучасний лайфгак. Таким методом користувалися професійні прачки довгі роки.

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В основному виделка допомагає захистити від металевих деталей одягу та блискавок, які можуть подряпати барабан і пошкодити інші речі під час прання.

Що потрібно робити: візьміть виделку, застебніть блискавку з її допомогою, просмикнувши зубці через отвір в бігунці. Завдяки металевій частині виделки блискавка не розкриється, а ручка буде надійно фіксувати її в такому положенні.

Цікаво, що за даними компанії LG Electronics, приблизно 30% поломок барабана відбувається саме через відкриті блискавки на одязі.

А якщо ви просто покладете виделку в барабан разом з білизною, то її зубці допоможуть розбити вир води, який утворюється під час обертання. Білизна не буде збиватися в грудку, а тому краще очиститься.

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Чому краще використовувати саме виделку, а не металеві кульки для прання? Останні утворюють сильний шум і можуть пошкодити барабан. Виделка більш компактна. Як показують дослідження, близько 85% користувачів вже спробували такий метод і залишилися задоволеними.

Однак, потрібно пам’ятати про деякі важливі нюанси. Насамперед, не можна класти виделку з гострими чи деформованими зубцями, тому що вони можуть пошкодити тканину. Якщо ви перете пуховик з великою блискавкою, краще брати одразу дві виделки. Також не слід використовувати виделку, якщо ви перете одяг з кашеміру чи вовни, ніжні волокна можуть порватися.