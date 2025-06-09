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В пральній машині заплутуються речі: простий, але ефективний лайфгак, щоб цьому запобігти
Іноді навіть в найсучаснішій пральній машині речі заплутуються, що призводить до пошкодження тканин.
Виявляється, запобігти цьому допоможе звичайна виделка. Про незвичайний метод використання столового приладдя розповіла експертка Мелісса Мейкер.
Виделка, розміщена всередині барабану, ефективно запобігає виникненню плутанини з речей в пральній машині.
Мелісса також додала, що це не сучасний лайфгак. Таким методом користувалися професійні прачки довгі роки.
В основному виделка допомагає захистити від металевих деталей одягу та блискавок, які можуть подряпати барабан і пошкодити інші речі під час прання.
Що потрібно робити: візьміть виделку, застебніть блискавку з її допомогою, просмикнувши зубці через отвір в бігунці. Завдяки металевій частині виделки блискавка не розкриється, а ручка буде надійно фіксувати її в такому положенні.
Цікаво, що за даними компанії LG Electronics, приблизно 30% поломок барабана відбувається саме через відкриті блискавки на одязі.
А якщо ви просто покладете виделку в барабан разом з білизною, то її зубці допоможуть розбити вир води, який утворюється під час обертання. Білизна не буде збиватися в грудку, а тому краще очиститься.
Чому краще використовувати саме виделку, а не металеві кульки для прання? Останні утворюють сильний шум і можуть пошкодити барабан. Виделка більш компактна. Як показують дослідження, близько 85% користувачів вже спробували такий метод і залишилися задоволеними.
Однак, потрібно пам’ятати про деякі важливі нюанси. Насамперед, не можна класти виделку з гострими чи деформованими зубцями, тому що вони можуть пошкодити тканину. Якщо ви перете пуховик з великою блискавкою, краще брати одразу дві виделки. Також не слід використовувати виделку, якщо ви перете одяг з кашеміру чи вовни, ніжні волокна можуть порватися.