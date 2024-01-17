В рази дешевше й ефективніше, ніж мийний засіб: чим за кілька хвилин помити гори посуду

Миття посуду – це щоденна не дуже приємна рутина. Особливо коли доводиться відчищати каструлі, сковорідки чи тарілки від застарілого нальоту та жиру. А мийні засоби, навіть досить дорогі, не завжди дають раду з таким завданням. Однак, є кілька засобів, яким користувалися наші бабусі, які не мали під рукою гелів для миття посуду. І досить часто в домі не було гарячої води, але посуд завжди сяяв чистотою. Розповідаємо, як відмити посуд до чистого сяяння підручними засобами.

Чим помити жирний брудний посуд, якщо немає миючого засобу

Харчова сода. Для того, щоб відмити бруд, застарілий наліт жиру та нагар, треба із соди та води зробити пастоподібну суміш. Вона на відмінно впорається з брудним посудом, надасть йому чистого блиску. Ще сода має антисептичні властивості, тому нею можна обробити кухонне начиння.

Для того, щоб відмити бруд, застарілий наліт жиру та нагар, треба із соди та води зробити пастоподібну суміш. Вона на відмінно впорається з брудним посудом, надасть йому чистого блиску. Ще сода має антисептичні властивості, тому нею можна обробити кухонне начиння. Нашатирний спирт. Для того, щоб позбутися брудного нальоту на тарілках чи склянках, треба нанести на ганчірку трохи спирту і протерти брудні місця, ваш посуд вмить стане як новий. Такий метод ідеально підійде для тьмяного скляного та білого посуду.

Для того, щоб позбутися брудного нальоту на тарілках чи склянках, треба нанести на ганчірку трохи спирту і протерти брудні місця, ваш посуд вмить стане як новий. Такий метод ідеально підійде для тьмяного скляного та білого посуду. Лимонна кислота. Таким методом можна позбутися накипу та нагару на посуді. Треба засипати у посуд 2 чайні ложки кислоти, залити водою і прокип’ятити кілька хвилин, потім промити теплою чистою водою.

Таким методом можна позбутися накипу та нагару на посуді. Треба засипати у посуд 2 чайні ложки кислоти, залити водою і прокип’ятити кілька хвилин, потім промити теплою чистою водою. Господарське мило. Це мило має лужну властивість, тому прекрасно впорається з жиром, брудом та нагаром. Для цього варто натерти трохи мила, додати теплої води і отриманим розчином добре вимити посуд.

Це мило має лужну властивість, тому прекрасно впорається з жиром, брудом та нагаром. Для цього варто натерти трохи мила, додати теплої води і отриманим розчином добре вимити посуд. Оцет. Таким методом можна за кілька хвилин позбутися нагару на каструлях та сковорідках. Варто зробити суміш з оцту та води у пропорції 1:1, залити у брудний посуд і прокип’ятити. Залишки бруду треба змити губкою, а потім ретельно прополоскати чистою водою. Також суміш води та оцту добре впорається із жирним посудом.

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