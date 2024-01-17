В рази дешевше й ефективніше, ніж мийний засіб: чим за кілька хвилин помити гори посуду

За допомогою цих підручних засобів, що є на кожній кухні, ви впораєтеся із брудним та жирним посудом за лічені хвилини.
Миття посуду – це щоденна не дуже приємна рутина. Особливо коли доводиться відчищати каструлі, сковорідки чи тарілки від застарілого нальоту та жиру. А мийні засоби, навіть досить дорогі, не завжди дають раду з таким завданням. Однак, є кілька засобів, яким користувалися наші бабусі, які не мали під рукою гелів для миття посуду. І досить часто в домі не було гарячої води, але посуд завжди сяяв чистотою. Розповідаємо, як відмити посуд до чистого сяяння підручними засобами.
Чим помити жирний брудний посуд, якщо немає миючого засобу
- Харчова сода. Для того, щоб відмити бруд, застарілий наліт жиру та нагар, треба із соди та води зробити пастоподібну суміш. Вона на відмінно впорається з брудним посудом, надасть йому чистого блиску. Ще сода має антисептичні властивості, тому нею можна обробити кухонне начиння.
- Нашатирний спирт. Для того, щоб позбутися брудного нальоту на тарілках чи склянках, треба нанести на ганчірку трохи спирту і протерти брудні місця, ваш посуд вмить стане як новий. Такий метод ідеально підійде для тьмяного скляного та білого посуду.
- Лимонна кислота. Таким методом можна позбутися накипу та нагару на посуді. Треба засипати у посуд 2 чайні ложки кислоти, залити водою і прокип’ятити кілька хвилин, потім промити теплою чистою водою.
- Господарське мило. Це мило має лужну властивість, тому прекрасно впорається з жиром, брудом та нагаром. Для цього варто натерти трохи мила, додати теплої води і отриманим розчином добре вимити посуд.
- Оцет. Таким методом можна за кілька хвилин позбутися нагару на каструлях та сковорідках. Варто зробити суміш з оцту та води у пропорції 1:1, залити у брудний посуд і прокип’ятити. Залишки бруду треба змити губкою, а потім ретельно прополоскати чистою водою. Також суміш води та оцту добре впорається із жирним посудом.
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