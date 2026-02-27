В рази смачніший за олів’є: простий салат без м’яса із трьох інгредієнтів, який сподобається всім

Рецепт смачного салату із трьох продуктів / © Фото з відкритих джерел

Іноді найсмачніші страви — це не складні рецепти, а прості поєднання, які створюють ідеальну гармонію смаку. Такий салат із трьох продуктів давно став фаворитом у багатьох родинах: він готується за лічені хвилини та зникає зі столу першим. Попри мінімальний набір інгредієнтів, смак у нього настільки насичений і збалансований, що він легко може затьмарити традиційні салати на кшталт олів’є. Розповідаємо, як приготувати смачний салат із трьох продуктів, який неодмінно сподобається всій родині.

Як приготувати простий салат із трьох інгредієнтів

Вам потрібні будуть печериці — 300 г (варені чи обсмажені), варені яйця — 4 штуки, твердий сир — 200 г. Таке поєднання продуктів дає ідеальний баланс ніжності, ситності й аромату.

Підготуйте гриби. Відваріть або обсмажте печериці, нарізані невеликими кубиками. Яйця зваріть круто, охолодіть і наріжте середніми шматочками. Натріть сир. Використовуйте твердий сир із насиченим смаком — він збере всі інгредієнти в ідеальний тандем. Можна додати копчений, щоб смак був більш виразним. Заправка. Для класичного варіанту підійде легкий майонез або суміш грецького йогурту з гірчицею, так салат буде менш калорійним. Змішайте та подавайте. Додайте дрібку солі, чорного перцю та за бажанням зелень.

Салат виходить ситним, але не важким, а готується всього за 10 хвилин. Чудово підходить як до повсякденного меню, так і на святковий стіл.